O policiamento ostensivo, realizado por agentes da Operação São Gonçalo Presente, tem auxiliado na segurança dos gonçalenses. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/11/2021 19:45

O município de São Gonçalo atingiu importantes marcas históricas em relação ao roubo de pedestres e roubo de veículos, com redução de 50,10% e 44,55%, respectivamente, em outubro, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Os registros de ocorrências relacionadas a roubo de pedestres reduziram em 50,10%, sendo registradas 229 ocorrências em outubro desse ano contra 459 no mesmo mês do ano passado, diminuindo cerca de 230 registros, tendo o menor número em comparação ao mesmo período desde 2004.

Segundo o ISP, em relação aos roubos de veículos, houve queda significativa, diminuindo em 44,55% as ocorrências de roubo desse tipo nas ruas de São Gonçalo. No ano passado, foram 193 registros; já este ano, foram 107 ocorrências, alcançando uma diminuição de 86 registros, se tornando a menor marca desde 2006.

Outro fator importantíssimo na diminuição foi o indicador de letalidade violenta, com redução de 41,02% no registro de ocorrências no mês de outubro, se tornando a menor marca desde que o instituto passou a medir os dados de criminalidade.

"Esses resultados se devem ao trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da integração entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais, que tem buscado mês a mês reduzir os índices de criminalidade no município, impactando de forma positiva na vida dos moradores de São Gonçalo", afirmou a Prefeitura no texto.

Segundo as informações, o policiamento ostensivo realizado por agentes da Operação São Gonçalo Presente, ligada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, e da Guarda Municipal, atuando nas principais vias da cidade durante as ações de patrulhamento diárias, tem auxiliado na segurança dos gonçalenses.

Para o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo, esse marco deve ser creditado à gestão do prefeito Capitão Nelson, pela busca incansável de uma cidade mais segura. “Temos que destacar a ação do nosso prefeito, que tem sido incansável na busca por uma cidade mais segura. Naturalmente isso contagia os servidores da Secretaria de Ordem Pública e nossos policiais, que absorvem a ideia de que a segurança municipal depende do compromisso de cada um deles. A integração com o 7ªBPM e as distritais é primordial para uma melhor alocação do efetivo e uma investigação eficiente e eficaz dos crimes, aumentando a sensação de segurança e pondo os marginais em seu devido lugar , atrás das grades”, disse o secretário.

O Major ainda pontuou que a Operação São Gonçalo Presente já totaliza uma série de ações significativas desde sua expansão. “O São Gonçalo Presente já totaliza 248 prisões, entre prisões em flagrante e cumprimentos de mandados de prisões, com 15 armas de fogo apreendidas, algo bastante significativo que corrobora para os números alcançados. Jamais descansaremos enquanto não entregarmos uma cidade mais segura, sempre de mãos dadas com a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Todos juntos com um único objetivo, servir ao cidadão gonçalense com a qualidade que o mesmo merece”, finalizou Ricardo.

A moradora do bairro Mutuapira, Maria José, 59 anos, disse que tem se sentido mais segura ao sair de casa.

“Devido às estatísticas apresentadas, saindo de casa e passeando pelos bairros da cidade de São Gonçalo, sempre tem um viatura estacionada. Realmente consigo me sentir segura, podendo sair com minha família. Tenho certeza de que, como moradora, posso contar com o São Gonçalo Presente. O prefeito tem investido muito nessa questão para gente e desde já agradeço pelo empenho” contou Maria.