Ao todo, quatro equipamentos culturais irão receber atrações de forma simultânea: Centro Cultural Joaquim Lavoura, Lona Cultural do Jardim Catarina, Casa das Artes e Teatro Municipal (Foto).Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 24/11/2021 20:35

A Secretaria de Turismo e Cultura da cidade de São Gonçalo vai animar a população neste fim de ano e vai realizar, no dia 4 de dezembro, a “Viração Cultural”, um evento que vai reunir atrações, com mais de 200 artistas gonçalenses envolvidos, durante 24 horas ininterruptas. Ao todo, quatro equipamentos culturais irão receber atrações de forma simultânea: Centro Cultural Joaquim Lavoura, Lona Cultural do Jardim Catarina, Casa das Artes e Teatro Municipal.

De acordo com as informações, serão saraus, shows, peças teatrais, espetáculo circense, folia de reis, feira de artesanato, exposições, oficinas, lançamento de livros, entre outras atividades. “A ‘Viração Cultural’ vem com a proposta de virar o capítulo de um momento difícil, causado pela pandemia, na Cultura de São Gonçalo. Com o avanço da vacinação, podemos respirar um pouco mais tranquilos, dentro de todas as recomendações sanitárias. Serão 24 horas de muita arte, cultura e entretenimento. Nossa intenção é fazer com que a ação seja uma ferramenta de transformação. Vamos oferecer atrações gratuitas para todos os gostos em diferentes pontos da cidade. Estamos muito entusiasmados e esperando por todos”, afirmou o subsecretário de Turismo e Cultura, Beto Baiano.

Na ocasião, a Casa das Artes, que passou recentemente por reformas, será reaberta ao público. O local é um importante equipamento de cultura, localizado em uma das principais ruas da cidade, e se destaca por possuir uma extensa vitrine de vidro de mais de 20 metros de comprimento. "Realizamos, logo no início da gestão, um levantamento sobre as condições dos equipamentos culturais do município. A Casa das Artes, por exemplo, estava deteriorada e agora vamos colocar à disposição da população e dos artistas", disse o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz.

A Lona Cultural do Jardim Catarina – com capacidade para atender a 150 pessoas sentadas (arquibancada) e 300 em pé (pista) – é uma das principais ferramentas de apoio social e cultural aos jovens e adultos da localidade. O local vai receber na “Viração Cultural” a peça infantil “Masha e o Urso”, além de oficina de dança e feira de artesanato. Os horários de todas as atrações serão divulgados em breve.

O Centro Cultural Joaquim Lavoura, sede da Secretaria de Turismo e Cultura, será o equipamento onde o público terá acesso às atrações das 9h do dia 4 de dezembro até às 9h do dia 5 de dezembro. Na programação, apresentação da Orquestra Municipal de São Gonçalo (OMSG), folia de reis, stand-up comedy e saraus.

Já o Teatro Municipal, que desde a sua estreia tem recebido artistas renomados em seu palco, terá espetáculos para todos os públicos durante o dia. Cada equipamento cultural vai contar com um espaço destinado para receber doações de alimentos não perecíveis que serão ofertados para famílias em vulnerabilidade social. E todos os protocolos sanitários ligados à pandemia serão respeitados.