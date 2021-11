Para encerrar a ação, a escola convidou o projeto Afrontando - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 19/11/2021 20:37

A Escola Estadual Municipalizada Mentor Couto, no Jardim Califórnia, na cidade de São Gonçalo, promoveu, nesta sexta-feira (19), a culminância do projeto "Diversidade Cultural no Âmbito Escolar", que aconteceu ao longo da semana, com trabalhos e oficinas com os alunos. Para encerrar a ação, a escola convidou o projeto Afrontando, que fez uma oficina de turbante e uma palestra sobre a cultura preta, desmistificando padrões da sociedade.

O evento contou com os trabalhos produzidos pelos alunos com garrafas pet, cartolina, TNT e outros materiais, com frases motivacionais que exaltavam a aceitação do outro e a autoestima. Segundo a diretora, Silvia Garcia, um dos desafios do mundo atual é não julgar as pessoas por serem diferentes.

"A valorização das diferenças é a chave para o novo tempo da educação na escola. Devemos tratar as diferenças como valores positivos para todo o processo de aprendizado e vivência dos alunos. Desse modo, teremos cidadãos respeitosos, críticos e conscientes de sua responsabilidade em tornar o mundo um lugar melhor para todos”, afirmou Garcia.

Ao explicar que os turbantes eram considerados coroas pelos reis africanos, as idealizadoras do projeto Afrontando foram colorindo os cabelos dos meninos e das meninas com tecidos de diferentes formas e amarrações. Para uma das representantes do projeto, Emily Gaudino, é imprescindível construir a autoestima e a sensação de pertencimento na criança desde os primeiros anos.

“É muito gratificante porque eu não tive isso na minha infância, então poder proporcionar esta ação para outras crianças e saber que a autoestima deles está sendo construída desde cedo, para mim é maravilhoso. Toda pessoa preta já sofreu algum tipo de racismo, principalmente dentro da escola”, contou Gaudino.