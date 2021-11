Com a conquista, Erivaldo Sutero se credenciou para disputar o certame nacional em janeiro de 2022, que ocorrerá em Fortaleza, Ceará. - Divulgação

O rodoviário de São Gonçalo Erivaldo Sutero, 43 anos, tem uma história de sucesso na vida e na luta. Ele, que é o mais novo ganhador do título do Campeonato Estadual de Karatê, na categoria Master, em competição disputada no último fim de semana, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com a conquista, ele se credenciou para disputar o certame nacional em janeiro de 2022, que ocorrerá em Fortaleza, Ceará.



Motorista da viação Rio Ita e instrutor de cursos da Resolução 168 do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), Sutero começou a praticar o esporte aos 13 anos. Em 2010, ganhou o primeiro título de sua carreira, vencendo o Estadual. Há 10 anos, criou o projeto Karatê com Cidadania, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, que contribuiu para a formação esportiva de 350 crianças e jovens, entre 4 e 17 anos, de famílias carentes.



“Tudo no Brasil é muito difícil. Arrumar patrocínio, treinar, trabalhar como rodoviário e ainda manter uma performance esportiva de alto nível, não é fácil, não. Mas também é estimulante, pois cada vitória tem um sabor especial. A gente bota na cabeça: eu vou conseguir. E aí segue em frente. O Sintronac tem sido um parceiro formidável em todos esses momentos”, afirmou Sutero.

Quando a fase é boa tudo dá certo. Tanto que o campeão anunciou uma boa nova. Suspenso desde o início da pandemia da Covid-19, no ano passado, por conta das medidas restritivas implementadas para o controle da doença, o projeto Karatê com Cidadania reabrirá as portas mês que vem para retomar seu trabalho de reunir jovens para a prática esportiva. “É um projeto que me dá grande satisfação. Em janeiro, ele completa 11 anos. É mais de uma década de muita dedicação, sofrimento, sufoco, mas, no final, ver a satisfação da garotada e vibrar com cada conquista deles não tem preço”, avaliou ele.

Histórico - O Karatê com Cidadania forma campeões. Segundo as informações, mais de 20 títulos já foram conquistados pelos alunos, como Carla Raquel e Kaiane da Silva, medalhistas internacionais na competição Arnold Classic, promovida pelo ator Arnold Schwarzenegger. Para participar, é preciso estar matriculado no ensino regular e manter a presença e o comprometimento com o projeto.