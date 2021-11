Gleison Rocha da Silva é gonçalense, médico, pós-graduado em Pediatra e tem MBA em Gestão em Administração Hospitalar. - Divulgação PMSG

Publicado 12/11/2021 18:49

O diretor geral do Hospital Infantil Municipal Darcy Vargas, o médico Gleison Rocha da Silva, foi nomeado, nesta quinta-feira (11), secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, no lugar do também médico André Vargas, que pediu exoneração do cargo, alegando motivos pessoais. A substituição foi publicada no Diário Oficial do município do mesmo dia.

Segundo as informações, Gleison Rocha da Silva é gonçalense, pós-graduado em Pediatra e tem MBA em Gestão em Administração Hospitalar. De acordo com a Prefeitura, ele exercia a função de diretor da unidade infantil municipal desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson. O novo secretário já antecipou que seguirá atuando de acordo com as determinações do prefeito, que vem priorizando as ações de Saúde desde o primeiro dia de governo.

De acordo com as informações, a presidência da Fundação Municipal de Saúde também sofreu alteração. O atual subsecretário de Regulação, Deivid Robert Cresci, vai assumir a função, em substituição a José Fernando Soares, que também deixou o cargo.