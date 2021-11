Ao atender as reivindicações dos moradores, os trabalhos de pavimentação são iniciados na Rua Visconde de Itaúna, no Gradim. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 11/11/2021 21:46



Apesar dos constantes buracos, a Prefeitura afirmou que as obras de melhorias das vias do município de São Gonçalo seguem por toda a cidade por meio do programa "Asfalta São Gonçalo". Segundo o Executivo, atualmente, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, estão com duas frentes. "Enquanto parte da equipe finaliza o recapeamento na Avenida Paiva, no Vila Lage, a fresagem foi iniciada na Rua Visconde de Itaúna, no Gradim. As duas vias são importante acessos de entrada no município por meio da BR-101", informou a Prefeitura no texto.

Nas duas vias, parte do fluxo precisou ser interrompida para que os trabalhos fossem realizados e a Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, auxiliou o trânsito.

Desde o início do ano, o Asfalta São Gonçalo vem sendo realizado, por meio de parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), que fornece insumos para a produção do asfalto na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que executa as obras.

O objetivo é que o programa de pavimentação seja realizado em 54 vias da cidade. As obras começaram em abril, beneficiando vias de grande importância, como a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Avenida Edson), Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), Rua Salvatori, Rua Minas Gerais e a Rua Abílio José de Mattos.