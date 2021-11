A via que recebeu o Projeto "Asfalta São Gonçalo" foi a Avenida Paiva, no Vila Lage, que liga a BR-101 à Rua Doutor Alberto Torres. - Divulgação PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 09/11/2021 21:44

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, avança com o programa "Asfalta São Gonçalo" pela cidade. A via da vez é a Avenida Paiva, no Vila Lage, que liga a BR-101 à Rua Doutor Alberto Torres. Parte do fluxo da via precisou ser interrompido para que os trabalhos fossem realizados e a Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, que auxiliou o trânsito.

Segundo as informações, as equipes iniciaram a fresagem na segunda-feira e seguem com as ações de preparo para a aplicação do novo asfalto ao longo desta semana."Não tem jeito, a obra cria um transtorno, mas estamos vendo melhorias nas vias da cidade", disse o taxista Antônio Silva.



De acordo com a Prefeitura, desde o início do ano, o Asfalta São Gonçalo vem sendo realizado, por meio de parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), que fornece insumos para a produção do asfalto na usina da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que executa as obras.



"O objetivo é que o programa de pavimentação seja realizado em 54 vias da cidade. As obras começaram em abril, beneficiando vias de grande importância, como a Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Avenida Edson), Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), Rua Salvatori, Rua Minas Gerais e a Rua Abílio José de Mattos", informou o Executivo no texto.