O artista de São Gonçalo desde muito cedo, ainda criança, já flertava com a música. - Divulgação

O artista de São Gonçalo desde muito cedo, ainda criança, já flertava com a música.Divulgação

Publicado 08/11/2021 21:18

O cantor gonçalense que vive nos EUA, Robson Coccaro, mais conhecido como Seu Pachequinho, lança, nesta sexta (12), um clipe com sua releitura toda especial de ''Vela no Breu'',obra de autoria de Paulinho da Viola, em homenagem aos 79 anos de vida de um dos maiores compositores da música brasileira de todos os tempos. O lançamento acontece no às 20h, data do aniversário do mestre, no seu canal oficial do YouTube.



Segundo as informações, a gravação aconteceu em julho de 2021, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, e contou com a participação, gingado e afro-swing do dançarino Amaury Soares. A produção musical também contou com uma colaboração internacional de peso e mostrou que a ponte aérea Brasil-EUA-Cuba e Portugal funcionou muito bem. O single reúne o maestro cubano e vencedor do Grammy Latino Joaquín Betancourt, os cantores Zunilda Remigio, Claudia Portuondo, Angelo Fernández e Verónica Mullings, além da produtora DiKamba.



Para além de celebrar o aniversário e a obra de Paulinho da Viola, o clipe também representa outra celebração para Seu Pachequinho. O também ex-aluno de Canto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) voltou a cantar e compor durante a pandemia, inspirado exatamente por esta música que fala de uma personagem que tem, entre tantos poéticos atributos, o poder de cura recebido de uma avó.

"A canção me conectou às histórias de minha própria família, de minha origem humilde e me levou a refletir sobre a importância da música como parte desse processo de cura. Desde muito cedo, ainda criança, já flertava com a música. No fim da adolescência passei O apelido é uma homenagem ao bisavô, de quem ouvi as muitas histórias. Ele viveu como curandeiro, conhecedor de ervas medicinais e homeopata autodidata no bairro de Pachecos, em São Gonçalo", explicou o cantor.



Recentemente, Seu Pachequinho esteve em Portugal fazendo um intercâmbio musical com artistas locais e demais cantores brasileiros, estreitando ainda mais esses laços e divulgando a homenagem ao bamba com a música que o fez retornar à produção musical. No último mês de outubro lançou o single ''Samba Estranho'' (do compositor Paulo Padilha).