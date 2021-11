Obras em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 06/11/2021 00:00

O bairro de Alcântara, principal centro comercial de São Gonçalo, está passando por uma revitalização. A área concentra mais de 2 mil pontos comerciais e 18 mil empregos. Apesar da importância, o local estava com problemas urbanísticos, como iluminação deficiente. Agora, vários projetos em andamento prometem transformar o bairro, como o novo espaço público na Estrada Raul Veiga; o projeto Cidade Ilustrada, com curadoria do artista Marcelo Eco, que está transformando os muros do viaduto que corta o bairro numa galeria de arte ao ar livre, contando a história da cidade com trabalhos de grafiteiros; iluminação de LED; novo terminal rodoviário (dentro do projeto do BRS) e construção do Restaurante do Povo, que deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2022.



"Alcântara tem uma importância muito grande para São Gonçalo e estamos dando a devida atenção que o bairro merece. Já realizamos diversas ações e ainda vamos fazer muito mais, para melhorar a vida de quem mora, trabalha ou transita diariamente por essa localidade. Estamos fazendo a nossa parte e pedimos a colaboração da população para manter o bairro limpo e organizado", destacou o prefeito Capitão Nelson.



A Secretaria Municipal de Ordem Pública vem realizando uma série de ações. Organizou as barracas de vendedores ambulantes em locais que não atrapalham o fluxo de veículos e pedestres. Através da Operação São Gonçalo Presente, em parceria com o governo do Estado, houve reforço do patrulhamento, com redução de mais de 50% dos índices de roubo a pedestres.



O passeio público na Estrada Raul Veiga, uma das principais do bairro, ganhará uma área destinada aos ambulantes e feirantes, garantindo espaço para pedestres e acesso livre aos estabelecimentos comerciais, ganhará de paisagismo e instalação de caçambas. O espaço ganhou iluminação de LED. Além disso, foi realizado o recadastramento de todos os trabalhadores legalizados do bairro, que somam um total de 380. Já na tradicional feira livre que acontece aos domingo, também foi realizado um recadastramento dos feirantes, além de organização do espaço.



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico desenvolveu algumas estratégias para alavancar a economia no município. Em uma parceria com a Agência Estadual de Fomento (AgeRio), a pasta possibilita crédito com juros de 0,25% ao mês. Outro foco foi a desburocratização na Casa do Empreendedor, o que possibilitou facilidade na abertura de MEIs e emissão de alvarás no município.

No policiamento, o bairro foi contemplado com a Operação São Gonçalo Presente, que atua em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública. Com atendimento humanizado e de proximidade, as guarnições são distribuídas pela cidade e, além de garantirem a segurança dos pedestres e comerciantes, também atuam em ações rotineiras, como auxílio a transeuntes. Em algumas ações especiais, o serviço social do programa, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social no município, é acionado.



"A região tem comércio pujante e elevado trânsito de pessoas, fatores que só aumentam nossa responsabilidade no policiamento e ordenamento da região, com a presença da nossa Guarda Municipal e São Gonçalo Presente. Jamais nos furtaremos às nossas responsabilidades e, mais que isso, a garantir o ir e vir dos gonçalenses com a tranquilidade que os mesmos merecem", ressaltou o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo.



Bem estar - Saindo da questão econômica e de segurança pública, a prefeitura tem englobado ações para transformar o município em um lugar cada vez mais aprazível para moradores e visitantes. Um exemplo é o projeto Cidade Ilustrada está transformando o bairro em uma galeria de arte a céu aberto. Todo o processo está sendo realizado com recursos de compensação ambiental. Com a campanha Limpa São Gonçalo, o bairro foi um dos que já recebeu a ação educativa e de conscientização sobre o descarte correto do lixo.

Outra boa notícia é a retomada da construção da Policlínica Vila Três, que estava parada há uma década. O espaço, com dois pavimentos, na Rua Nestor Pinto, vai contemplar, além de diferentes especialidades médicas, centro de imagem, centro ortopédico com fisioterapia, centro de especialidades odontológicas, polo de ostomizados e outro de Infecções Sexualmente Transmissíveis.



Parceria - A Prefeitura de São Gonçalo já recebeu o primeiro repasse do Governo do Estado para a construção e manutenção do Restaurante do Povo, que será erguido em Alcântara. Ao todo, serão servidas, a preços populares, três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços. O valor do repasse foi de R$ 13 milhões para contemplar obra e mobiliário do local. A previsão é que as obras comecem este mês e que durem em torno de seis meses.



Melhorias já são percebidas - Quem passa por Alcântara já consegue sentir a diferença, como a gerente de loja Maria das Graças, de 61 anos. "Estou gostando, antes era muito apertado, agora aqui em frente está mais livre, as pessoas conseguem ver melhor os produtos da loja e, na Estrada Raul Veiga, essa obra vai ser uma boa tanto para os feirantes quanto para os pedestres".

Já a auxiliar administrativo Monique Cardoso, de 34 anos, destacou as melhorias na mobilidade. "Moro em Santa Isabel e sempre passei aqui no Alcântara. A mobilidade melhorou bastante, pois agora é mais fácil andar e até ver as lojas, pois está sem excesso de mercadorias nas calçadas e portas dos estabelecimentos", disse.