O objetivo da campanha é vacinar 80% dos 150 mil cães e gatos da cidade (população estimada), um total de 120 mil animais.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 04/11/2021 19:57

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vai realizar a segunda etapa da vacinação antirrábica neste sábado (6). Segundo as informações, cães e gatos com mais de três meses de vida poderão se vacinar em 60 locais diferentes. Segundo a Prefeitura, o objetivo da campanha é vacinar 80% dos 150 mil cães e gatos da cidade (população estimada), um total de 120 mil animais. "Na primeira etapa, que ocorreu no dia 23 de outubro, já foram vacinados 63.769 animais, 42,51% da população estimada (50.323 cães e 13.446 gatos). Além de unidades de saúde, a imunização vai acontecer em escolas, associações de moradores e outros pontos, das 8h às 17h", informou o Executivo no texto.

Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. Nesta segunda etapa, os bairros de vacinação serão Alcântara, Mutondo, Colubandê, Trindade, Coelho, Laranjal, Rio do Ouro, Tribobó, Anaia, Jóquei, Arrastão, Vila Candoza, Santa Luzia, Sacramento, Guaxindiba, Marambaia, Monjolos, Vista Alegre, Jardim Bom Retiro, Pacheco e localidades próximas.

Para a vacinação, todos devem usar máscara devido à pandemia de covid-19. Em relação aos animais, os cães devem estar com coleira e guia e conduzidos por um adulto. Animais bravos devem estar com focinheira para não oferecer risco de agressão ao proprietário e as outras pessoas. Os gatos precisam ser transportados em caixa de transporte ou similar para evitar fugas ou acidentes. Animais doentes, com febre, diarréia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.

A raiva é uma doença mortal. É transmitida pela saliva de um animal infectado, através de mordida, arranhão ou lambedura. A vacina antirrábica só está disponível em campanhas e só é aplicada em cães e gatos.

Confira os locais de vacinação:

1ª IGREJA BATISTA JARDIM BOM RETIRO - RUA 9 - JARDIM BOM RETIRO (GUAXINDIBA)

ACADEMIA DA SAÚDE - CRAS - RUA ITAPEMIRIM, 184 - MONJOLOS

ASS. DE AMIGOS E MORADORES APOLO - RUA JULIETA M. ROALE, Q. 3 – LOTE 19 E 20 - MARAMBAIA

ASS. MORADORES DO ARSENAL - RUA OLÍVIA LOPES, AO LADO DO Nº 22 – ARSENAL

ASS. DE MORADORES JARDIM FLUMINENSE - RUA CAMPOS, S/Nº - JARD. ALCÂNTARA (AV. MARICÁ)

ASS. DE MORADORES MARAMBAIA - RUA ALMIRANTE SILVIO HECKER, Nº 452 - MARAMBAIA

ASS. DE MORADORES DO JARDIM CATARINA - RUA 39, JARDIM CATARINA

CAPELA DA SAGRADA FAMÍLIA - RUA GENERAL ARCOVERDE, S/Nº, LAGOINHA

CONDOMÍNIO ALMIRANTE COX - RUA ALFREDO BACKER - ALCÂNTARA

CEMITÉRIO DO PACHECO - ESTRADA DE SANTA IZABEL, S/Nº - PACHECO

CIEP 409 - RUA CÂNDIDO REIS, Nº 128 - COELHO

CIEP ANITA GARIBALDI - RUA LUIZ RIBEIRO PIRES, S/Nº - JARDIM CATARINA

CLÍNICA MUNICIPAL GONÇALENSE DO MUTONDO - RUA DR. ALFREDO BACKER, S/Nº, MUTONDO

CLUBE UNIDOS DE PORTUGAL - RUA CRISTIANO OTONI, S/Nº, COELHO

C.E. COM. VALENTIM DOS S. DINIZ - RUA CAP. JUVENAL FIGUEIREDO, S/Nº - COLUBANDÊ

COLÉGIO ESTHEFÂNIA DE CARVALHO - RODOVIA AMARAL PEIXOTO, Km 7,5 - LARANJAL

CRAS VISTA ALEGRE (ANTIGA LBA) - RUA SÃO PEDRO, S/Nº - VISTA ALEGRE

CURSO CENNES - TRAV. MARIA ALICE, Nº 121 - MUTONDO

E.E. VITAL BRASIL - TRIBOBÓ – RJ 106

E.M. ANÍSIO TEIXEIRA - RUA VISCONDE DE SEABRA, S/Nº - SANTA LUZIA

E.M. CASA DA CRIANÇA DO VALE DO MARAMBAIA - RUA 16, QUADRA 16 – VALE DO MARAMBAIA (APOLO)

E.M. MARCUS VINÍCIUS CRUZ DE M. MORAES - ESTRADA DE SANTA ISABEL

E.M. PROF. VIRGÍNIA DE SEIXAS CRUZ - RUA JOSÉ COELHO FORTES, S/Nº – JARDIM NOVA REPÚBLICA

E.M. RAUL VEIGA - RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 14 – RAUL VEIGA

E.M. RONALDO DE SOUZA - RUA RONALDO DE SOUZA, S/Nº – JARDIM ALCÂNTARA

IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS - AV. ALBINO IMPARATO – JARDIM CATARINA

OFICINA JAIR DA SUSPENSÃO - RUA CABO FRIO, Nº 33 - TRINDADE

POSTO DE SAÚDE FLORIANO BARBOSA - AV. ALBINO IMPARATO, S/Nº - JARDIM CATARINA

POSTO DE SAÚDE MAL. CÂNDIDO RONDON - RUA EXP. JOSÉ C. SAMPAIO, S/Nº - CAPOTE

POSTO DE SAÚDE QUINTA DOM RICARDO - ESTRADA DE BONSUCESSO, LT 03 QD 22

POSTO DE SAÚDE VEREADOR JOSIAS MUNIZ - AV. EUGÊNIO BORGES, S/Nº - ARRASTÃO

POSTO DE SAÚDE BANDEIRANTES - PRAÇA DO BANDEIRANTES, S/Nº, RAUL VEIGA

POSTO DE SAÚDE JOSÉ J.C. DE FREITAS - RUA CAPITÃO ALBERTO SOARES, S/Nº - ITAITINDIBA

POSTO DE SAÚDE OSVALDO CRUZ - RUA CRISTALINA, S/Nº - AMENDOEIRA

POSTO DE SAÚDE DO JARDIM CATARINA - RUA 1, JARDIM CATARINA

POSTO DE SAÚDE ADOLFO LUTZ - RUA NAZÁRIO DE MACHADO, S/Nº - JARDIM TIRADENTES

POSTO DE SAÚDE AGENOR JOSÉ DA SILVA - RUA EUGÊNIO FLORIANO (RUA 46)

POSTO DE SAÚDE DOUTEL DE ANDRADE - RUA BITTENCOURT RODRIGUES, S/Nº - MARIA PAULA

POSTO DE SAÚDE HIPARCO FERREIRA - EST. DO ENG. DO ROÇADO, S/Nº, ENGENHO DO ROÇADO

POSTO DE SAÚDE IRMÃ DULCE - AV. DOMINGOS DAMASCEN0 DUARTE, S/Nº - TRINDADE

POSTO DE SAÚDE JOSÉ AVELINO DA SILVA - RUA FRANCISCO BATISTA, S/Nº - TRIBOBÓ

POSTO DE SAÚDE LUIZ PAULO GUIMARÃES - RUA ARISTIDES DE LIMA, S/Nº - LARANJAL

POSTO DE SAÚDE MANOEL DE ABREU - ESTRADA DA MEIA NOITE, S/Nº - BAIRRO ELIANE

POSTO DE SAÚDE MARILÉA CARDOSO MOTA - RUA WALDOMIRO LOPO, Nº 365 – JÓQUEI

POSTO DE SAÚDE RAUL VEIGA - RUA NEREU RAMOS, S/N° - RAUL VEIGA

POSTO DE SAÚDE RIO DO OURO - AV. EUGÊNIO BORGES, Km 7 – RIO DO OURO

POSTO DE SAÚDE SANTA IZABEL - ESTRADA DE SANTA IZABEL, S/Nº - SANTA IZABEL

POSTO DE SAÚDE TANCREDO NEVES - ESTRADA DA TRINDADE, S/Nº - TRINDADE

PRAÇA DA TRINDADE - PRAÇA LEONOR CORRÊA

PSF LUIZA DE MARILAC - RUA GODOFREDO C. LEITE, LOTE 20 – NOVO MÉXICO

USF ADÃO PEREIRA NUNES - AV. EUGÊNIO BORGES, S/Nº - TRIBOBÓ

USF AMENDOEIRA - AUGUSTO CALHEIROS, S/Nº

USF ANAIA PEQUENO - ESTRADA DO ANAIA, S/Nº - ANAIA PEQUENO

USF ANÍBAL PORTO - RUA JOÃO DE ABREU, S/Nº - MONJOLOS

USF ARY TEIXEIRA - RUA GENERAL SAVARI, S/Nº - JARDIM BOM RETIRO

USF BADGER DA SILVEIRA - RUA ACÁCIO RAPOSO, S/Nº - TRIBOBÓ

USF COELHO - RUA CÂNDIDO REIS, 293 - COELHO

USF EMÍLIO RIBAS - ESTRADA DO BARRACÃO, S/Nº - BARRACÃO

USF FLÁVIO HENRIQUE - RUA OSCAR GOMES, S/Nº - JÓQUEI

USF JUAREZ ANTUNES - RUA ALZIRA VARGAS, S/Nº - LARANJAL

USF LOUIS PASTEUR - RUA ZILDA SILVARES, S/Nº - GUAXINDIBA

USF MONJOLOS - LARGO DA IDEIA

USF ROBERTO SILVEIRA - RUA JOAQUIM NABUCO, S/Nº - JARDIM BOM RETIRO

USF SANTA LUZIA - PRAÇA DE SANTA LUZIA

USF VILA TRÊS - R. JANUÁRIA BARBOSA, LT 03 – VILA TRÊS