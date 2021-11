Após a parada para o feriadão de Finados, o município de São Gonçalo vai trabalhar na vacinação contra a gripe nos moradores. - Divulgação

Publicado 01/11/2021 14:17 | Atualizado 01/11/2021 14:22

A vacinação contra a gripe continua em São Gonçalo para todos os moradores com mais de seis meses, nesta quarta-feira (3), após a parada para o feriadão de Finados. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil da cidade vacinou 41,3% do público-alvo, 149.590 gonçalenses de um total de 452.792. O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar, pelo menos, 90% da população com a vacina da gripe. Além do público-alvo, 37.222 moradores da população em geral também foram vacinadas até esta sexta-feira (29). O município oferece o imunizante em 66 unidades de saúde, que funcionam de segunda à sexta, exceto feriados, das 8h às 17h.

Segundo as informações, não é mais necessário aguardar o intervalo da aplicação da vacina contra a Covid-19. "As duas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia. A decisão tem como objetivo ampliar a cobertura da principal campanha de vacinas no país e incentivar a população a se proteger contra as duas doenças", informou a Prefeitura no texto.

Ao somar a população que não está incluída nos grupos prioritários, São Gonçalo já vacinou 186.812 moradores. "Ao todo, 33.121 crianças (51,5%), 3.889 gestantes (45,5%), 1.419 puérperas (101,1%), 12.283 trabalhadores da saúde (33,3%), 78.352 idosos (43,2%), 4.507 professores (51,4%), 15.061 pessoas com comorbidades (16%), 209 rodoviários (3,4%), 468 pessoas das forças de segurança e forças armadas (11,7%), 116 pessoas com deficiência (0,3%), 112 caminhoneiros (2,6%), 53 portuários (4,9%) e 37.222 pessoas da população em geral", ressaltou o Executivo no texto.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Todas as salas de vacinação de rotina aplicam o imunizante, exceto os locais que aplicam a vacina contra a covid-19. Vale lembrar que se o indivíduo estiver com sintomas de gripe, não pode se imunizar. É necessário aguardar a total recuperação para a aplicação da vacina.

A relação das salas de vacinação contra a influenza é a seguinte:

Clínica Municipal Gonçalense, Rua Heitor levi, 34, Barro Vermelho

USF Agenor Jose da Silva, Rua Eugenio Fromentin, s/nº, Jardim Catarina

USF Bocayuva Cunha, Rua Cruzeiro do Sul, s/nº, Gradim

USF Floriano Barbosa, Av. Albino Imparato, s/nº, Jardim Catarina

USF Ana Neri, Rua Silvio Vallet, lote 18, Gradim

USF João Goulart, Rua dos Marfins, s/nº, Jardim Catarina

USF Armando Leão Ferreira, Alameda Estados Unidos, s/nº, Morro do Castro

USF Elza Borges, Rua Visconde de Seabra, s/nº, Santa Luzia

USF Bento da Cruz, Rua Domingos Carvalhães, s/nº, Porto Novo

USF Santa Luzia, Av. Santa Luiza, s/nº, Santa Luzia

USF Luiz Carlos Prestes, Rua Drº Jurumenha, s/nº, Santa Catarina

USF Roberto Silveira, Rua Joaquim Nabuco, s/nº, Bom Retiro

UBS Haroldo P. Nunes, Rua Capitão João Manoel, 1357, Porto Novo

UBS Geremias de Mattos Fontes, Rua Laudelino Freire, s/nº, Bom Retiro

UBS Robert Kock/USF Patronato, Rua Ary Parreiras, s/nº, Porto da Madama

USF Louis Pasteur, Rua Zilda Silvares, s/nº, Guaxindiba

USF Barbosa Lima Sobrinho, Rua Abílio José de Matos, Porto da Pedra

USF Luiz Paulo Guimarães, Rua Aristides Lima, s/nº, Lagoinha/Laranjal

USF Juvenil Francisco Ribeiro, Estrada da Basiléia, s/nº, Engenho Pequeno

USF Juarez Antunes, Rua Alzira Vargas, s/nº, Laranjal

USF Madre Tereza de Calcutá, Estrada Boqueirão Pequeno, 1015, Estrela do Norte/Galo Branco

USF Largo da Idéia, Rua Gerônimo Pina, s/nº, Largo da Idéia

USF Wally Figueira da Silva, Estrada Boqueirão Pequeno, 1016, Rocha

USF Ari Teixeira, Rua General Savari, s/nº, Marambaia

USF Getúlio Vargas, Rua Minas Gerais, s/nº, Rosane

Clínica da Família de Marambaia, Rua Almirante Sílvio Hecker, lote 03, Marambaia

Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Rua Dr. Porciúncula, s/nº, Venda da Cruz

USF Aníbal Porto, Rua Almirante Pena Boto, 1923, Monjolos

USF Apollo III, Av. Afonso Sales, 356, lote 704, quadra 16, Apollo III

USF Tancredo Neves, Estrada da Trindade, s/nº, Trindade

Jardim Catarina, Avenida Albino Imparato, s/nº (início), Jardim Catarina

USF Josyandra de Moura Mesquita, Avenida Jornalista Roberto Marinho, s/nº, Colubandê

USF Hiparco Ferreira, Alameda Alagoas, s/nº, Engenho do Roçado

USF Bandeirantes, Rua Senador José Kairala, s/nº, Bandeirantes

USF Flávio Henrique de Brito, Rua Oscar Gomes, s/nº, Jóquei

USF Osvaldo Cruz, Rua Domingos da Costa, s/nº, Amendoeira

USF Marileia Cardoso, Rua Marcelino Pereira Costa, s/nº, Jóquei

USF Badger Silveira, Rua Acácio Raposo, s/nº, Tribobó

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Estrada da Conceição, s/nº, Porto do Rosa

USF José Avelino de Souza, Rua José Francisco Batista Rios, s/nº, Tribobó

USF Leôncio Corrêa, Rua Coronel Andrade Vilela, s/nº, Fazenda dos Mineiros

USF Enfermeira Luiza de Marillac, Rua Ten.Godofredo Cerqueira, s/nº, Novo México

USF Carlos Chagas, Rua Expedicionário Manoel Chagas, s/nº, Fazenda dos Mineiros

USF Doutel de Andrade, Avenida Odilon Noberto Ferreira, s/nº, Maria Paula

USF David Capistrano, Estrada da Sapucaia, s/n°, Recanto das Acácias

USF Almerinda, Rua Sargento Fernando Fontes, 412, Almerinda

USF Neuza Goulart Brizola, Estrada das Palmeiras, s/nº, Palmeiras

USF Emílio Ribas, Estrada do Sacramento, s/nº, Sacramento

USF Alberto Constantino Farah, Estrada da Covanca, s/nº, Mutuapira

USF Vila Candoza, Estrada do Coelho, s/nº, Vila Candoza

USF Mutuá II, Rua Manoel Nogueira, s/nº, Mutuá

USF Quinta Dom Ricardo, Estrada Bonsucesso, lote 03, quadra 22, Quinta Dom Ricardo

USF Mutuaguaçu, Rua David Alves, s/nº, Mutuaguaçu

USF Santa Izabel, Estrada da Serrinha, s/nº, Santa Izabel

USF Albert Sabin, Estrada de Itaoca, s/nº, Itaoca

USF José Jorge Cortes Freitas, Rua Capitão Alberto Soares, 50, Itaitindiba

USF Mahatma Gandhi, Rua Francisco Barbeiro, s/nº, Boaçu

USF Marechal Cândido Rondon, Rua Expedicionário José Custódio Sampaio, s/nº, Capote

USF Itaúna I (Valéria), Travessa Ernestina Pires, 100, Itaúna

USF Manoel de Abreu, Rua Estrada da Meia Noite, s/nº, Meia Noite

USF Alexander Fleming, Rua Capitão Acácio, s/nº, Boaçu

USF Adolfo Lutz, Rua Nazário Machado, s/nº, Pacheco

USF Jair Arantes da Cruz, Rua Pires do Rio, 211, Boa Vista

USF Waldemar Costa Nunes, Rua Alvorada, s/nº, Miriambi

USF Portão do Rosa, Rua Alfredo Bahiense, s/nº, Portão do Rosa

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Rua Cariranha, Jardim Catarina