Márcio Panisset teve à suspensão dos direitos políticos por três anos. Com isso, pode não conseguir concorrer às eleições em 2022.Arquivo

Publicado 29/10/2021 22:40 | Atualizado 29/10/2021 22:44

A juíza Natascha Maculan Adun Dazzi condenou o ex-secretário de Saúde de São Gonçalo, Márcio Panisset, à suspensão dos direitos políticos por três anos, determinando que ele e a ex-diretora Nadir de Oliveira devolvam aos cofres da prefeitura valores equivalentes ao uso de veículos público para benefícios próprios em uma festa no Clube Vera Gol ainda a ser calculado. Com isso, ele não deverá conseguir concorrer às eleições em 2022, assim como sua irmã Maria Aparecida Panisset, que é ré em mais dois processos.

A decisão julgou procedente a ação civil pública por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público estadual, em função do desvio de função e por usar bem público para benefícios particulares. A magistrada determinou ainda que os réus Márcio Panisset e Nadir Oliveira sejam punidos também com a proibição de contratar ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, ainda que através de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, de quaisquer esferas da administração pública também por três anos.



Em abril de 2018, o ex-deputado Márcio Panisset foi preso, por posse ilegal de arma de fogo e uma vasta quantia em dinheiro recolhida em sua casa segue à disposição da justiça. Ele foi detido em casa após agentes da 79ª DP (Jurujuba), com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, cumprirem um mandado de busca e apreensão na residência.

Procurados, Marcio Panisset, Nadir Oliveira e Maria Aparecida Panisset não se pronunciaram.