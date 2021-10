Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor alegou ser motorista de aplicativo. - Divulgação PRF

Publicado 28/10/2021 21:10

Policiais Rodoviários Federais (PRF) prenderam, na noite desta quarta-feira, (27), três pessoas que estavam em um veículo Fiat/Argo Drive 1.0, 2020, que seguia do Rio de Janeiro para São Gonçalo. Segundo informações, o fato ocorreu no Km 322 da BR-101 (Pedágio da Ponte Rio-Niterói), por volta das 23h:40min.

Conforme ocorrência dos fatos, após a abordagem, o condutor (22 anos) alegou que era motorista de aplicativo. No veículo estavam sua esposa, grávida, e um outro homem. "Dentro do veículo, foram encontrados 4 tabletes de entorpecente - aproximadamente 2 kg de cocaína e 1,5 kg de maconha", informou a PRF no texto.



A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP - Niterói, para apreciação pela Autoridade Policial. A ação faz parte da Operação Égide, que ocorre em todo o Estado.