As autoras, em sua grande maioria foram professoras de escola pública da Educação Infantil, professores regentes, professoras de Apoio Especializado, Intérprete de Libras e Gestores Escolares. - Divulgação

Publicado 26/10/2021 20:24 | Atualizado 26/10/2021 20:29

As reflexões e vivências de professoras em tempos de pandemia virou um projeto realizado por um grupo de 20 professoras de São Gonçalo, Maricá, Niterói e Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro, que expressaram em uma coletânea suas experiências pedagógicas através de uma ruptura no fechamento das escolas no início da pandemia da Covid-19.

Para as autoras, em sua grande maioria professoras de escola pública da Educação Infantil, professores regentes, professoras de Apoio Especializado, Intérprete de Libras e Gestores Escolares, o livro deixará registrado tempos desafiadores que poderá ser lido daqui a 20 anos ou mais e fazer com que pessoas já longe deste tempo pandêmico, consigam imaginar como foi passar por tudo isso, até que as inovações tecnológicas dos novos tempos pudesse ter acontecido.



Tudo teve início quando a idealizadora da coletânea, a professora Juliana Muniz, mestre no Curso de Diversidade e Inclusão pela UFF, convidou as colegas professoras, duas delas sendo de sua vida escolar (Márcia Gavino e Mônica Abreu), realizou reuniões pelo whatsapp e a aceitação do convite fez com que cada uma das 20 professoras traduzissem em diferentes capítulos suas experiências educacionais e sensibilidades na questão do afeto e na troca com o outro, mesmo que de forma remota.



“Foi como abrir um baú de sonhos que estava esquecido há muito tempo até mesmo pela correria do dia a dia. Perdemos nossas rotinas habituais, pessoas queridas e precisamos nos redescobrir ao ter que ensinar numa ótica jamais vista antes", contou Muniz, que atualmente atua no cargo de Apoio Educacional Especializado de escolas públicas dos dois municípios.



A cada capítulo, uma lição



A mentora do projeto, Juliana Muniz escolheu relatar o trabalho feito com uma criança autista em grau severo, que através do alfabeto móvel, uma metodologia de ensino específica, conseguiu orientar a mãe pelo aplicativo, para ajudar a criança, que se comunica através de sons e balbucios, montar uma palavra pela primeira vez em sua casa. Ele exemplifica a experiência no tema “Atividades remotas para crianças autistas em tempos de pandemia”, relata a obra de Muniz.



Dentre os outros capítulos as professoras e “autoras de primeira viagem” trouxeram vivências como: “Desafios do ensino remoto na graduação em enfermagem durante a pandemia do novo coronavírus – Covid19”, de Joyce Muniz; “Desafios encontrados durante a pandemia na educação inclusiva”, de Mônica Abreu; “Os obstáculos e os avanços encontrados no uso das tecnologias e no distanciamento social”, de Silvana de Souza; “Era pandêmica, um dilema complexo: afetar ou ser afetado?”, de Verônica de Sá; “Reinventando a educação em tempos de pandemia”, de Danielle Ramalho; “Os entraves no ensino remoto”, de Marluci Consuli e “Reflexões sobre a prática educacional em um contexto pandêmico”, de Alessandra Honorata e Débora de Lima Thamsten.



O livro “Reflexões e vivências de professoras em tempos e pandemia” irá ganhar uma página nas redes sociais para que os interessados possam adquirir um exemplar direto com uma das 20 autoras. O leitores também poderão adquirir pelo site da Editora Proverbo. A expectativa é que em breve os exemplares estejam disponíveis também na Bienal do livro.



As autoras da coletânea são: Alessandra Honorata dos Santos Rocha, Beatriz Neves Gomes de Castro, Danielle Manera Ramalho Gonçalves Souza, Débora de Lima Thamsten, Evelin Bastos, Geanne da Silva Pereira, Jessica Araujo da Silva, Joyce Muniz, Juliana Muniz, Luciana Barbosa de Souza, Marcia Gavino, Maria do Carmo Pessin, Marinilda da Silva Dantas Campos, Marluci Consuli, Mônica Abreu, Paula Gonçalves, Pricilla Pacheco, Silvana de Sousa Magalhães da Silva e Verônica de Sá Machado Amorim.