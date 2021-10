Os servidores poderão acompanhar a palestra: "Um toque pela detecção precoce do Câncer de Mama", evento ligado a Campanha do Outubro Rosa. - Divulgação PMSG

Publicado 25/10/2021 21:24

A Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), através do Projeto Funasg Mais, realizará nesta terça-feira (26), das 9h às 11h, a palestra “Um toque pela detecção precoce do Câncer de Mama”, evento ligado a Campanha do Outubro Rosa. Segundo informações, a palestra vai acontecer no auditório da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, no Boa Vista (São Gonçalo Shopping), e é aberta a todos os servidores municipais.

A enfermeira Renata Santos irá mostrar como detectar o câncer de mama através do toque. “É um auto-cuidado que deve ser feito, pelo menos, uma vez por semana. No entanto, a ida ao ginecologista e a realização de exames de rotina, como ultrassonografia e mamografia após os 40 anos, são primordiais”, disse a enfermeira. A palestra contará com a participação e esclarecimentos da ginecologista Karin Maia.

Oficina - Segundo a Prefeitura, no mesmo dia, das 14h às 16h, haverá a oficina “Dançar é Uma Terapia para todas as idades” com o professor e ator Sérgio Di Paula. “Já é comprovado, cientificamente, que a dança tem efeitos que propiciam aumento de autoestima, de saúde corporal, de vitalidade, de autoconsciência, além de uma ampliação da consciência corporal e de uma apropriação do paciente de seu corpo. Esse é um fator fundamentalmente valioso na busca de uma melhor qualidade de vida”, disse Sérgio.