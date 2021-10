O plano de campanha de adoção animal vai acontecer neste domingo (24), em São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 22/10/2021 19:26



O cenário de abandono de animais tem preocupado as autoridades competentes responsáveis. Tando que o município de São Gonçalo vai participar, neste domingo (24), entre 11h às 16h, no Jardim Partage Shopping, de uma campanha para abranger todo estado com feiras de adoções.

O secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas de Proteção e bem Estar animal (RJPET), participou do lançamento e disse que para a campanha abranger todo estado foi preciso um trabalho em parceria. "As Prefeituras, com certeza, darão muitos novos lares aos cães e gatos do nosso estado. A ideia é levar campanhas de adoção e conscientização a todos os 92 municípios”, explicou o secretário, que já confirmou presença na feira gonçalense.



"Onde mais de 100 animais entre cães e gatos estarão disponíveis para quem tiver o sonho de levar pra casa um amigo de quatro patas", revelou Queiroz.



Lar temporário - Uma história de sucesso sobre a adoção animal é das amigas, Lorena Grion e Aline Cardoso, ao dividirem um apartamento, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Desde o início da pandemia, elas começaram a se preocupar com uma outra questão; “o abandono de animais.”



A partir das informações desse cenário, decidiram ajudar de alguma forma. “Naquele momento estávamos vivendo um período de desespero, e como somo apaixonadas por animais, vimos um pedido de socorro na internet, de dois gatinhos que estavam abandonados nas ruas de Belford Roxo. Eu e Lorena nem pensamos duas vezes, adotamos na hora”, contou a jovem Aline.



E foi aí que decidiram se voluntariar à causa dentro de um movimento que vai ganhar apoio de todos no estado. “Não podíamos fazer muito, mas passamos a ajudar alguns projetos, doando ração, comprando rifas, compartilhando os posts. Tentamos fazer o que estava a nosso alcance para ajudar esses bichinhos que não tem culpa de serem covardemente abandonados todos os dias,” explicou Lorena.



O tempo foi passando e as amigas decidiram fazer mais. Hoje, elas têm em casa, um cômodo especialmente para ajudar esses animais com “lar temporário”. Elas resgatam aqueles que se encontram em maior situação de risco nas ruas, levam para casa, cuidam, e tentam adoção.



“Hoje estamos com três filhotes aqui, já fomos ao veterinário, estão bem de saúde e até que a gente consiga adoção para eles não podemos resgatar outros. Mas essa foi a forma que encontramos de contribuir com eles que não sabem falar, mas sentem como nós. Se cada um fizesse um pouquinho o sofrimento desses animais seria amenizado e o mundo seria certamente melhor,” finalizou Lorena.



O que fazer para adotar?

Para levar um animal de estimação para casa, o interessado na adoção deve apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.



Sobre a RJPET

A RJPET é uma subsecretaria que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

Em Porto Real

No município de Porto real, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Vigilância Sanitária também haverá o evento que visa a adoção responsável no município, onde a população encontrará cães e gatos, filhotes e adultos. Na ocasião, acontecerá o lançamento do Selo PET Friendly - Amigo dos Animais. Por meio do projeto, os estabelecimentos comerciais serão certificados junto ao Governo do Estado, em relação à permanência dos animais de estimação, junto a seus tutores no local.

Em Niterói - Na cidade também haverá, dia 21 de novembro, entre 10h às 14h, no Campo de São Bento, o Pet Day. Segundo a coordenadoria Animal da Prefeitura de Niterói, será um grande conjunto de ação com a presença do Clube do Totô e haverá palestra gratuitas para as crianças, inclusive com brindes. Para adotar é só levar os documentos. Só não pode levar animais porque já atingimos os números previamente cadastrados ", disse o coordenador Marcelo Pereira.