Ao todo, 120 pessoas se inscreveram no projeto para a efetivação da união civil de forma gratuita. Divulgação PMSG - Foto: Rafa Correa

Publicado 20/10/2021 21:23 | Atualizado 20/10/2021 21:30

O Teatro Municipal George Savalla Gomes, em São Gonçalo, vai receber, no dia 16 de dezembro, a cerimônia do Projeto Casamento Comunitário, promovido pela Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Especial. De acordo com a Prefeitura, ao todo, 120 pessoas se inscreveram no projeto para a efetivação da união civil de forma gratuita. "Por conta da pandemia, a maioria já realizou o casamento em cartório; 13 casais optaram em participar da cerimônia de celebração, que vai contar com a participação da Orquestra Municipal de São Gonçalo", informou o Executivo no texto.

"Para nós é gratificante poder contribuir com a garantia de direitos a cada família que procurou esse serviço. Ver o brilho nos olhos dos casais nos motiva", disse o subsecretário de Assistência, Jair Mello.

Os casais se reúnem semanalmente com representantes da subsecretaria e os patrocinadores que vão auxiliar na realização dos sonhos dessas pessoas, com empréstimo de trajes para as noivas e os noivos, além de maquiagem e penteado.

Juntos há 28 anos, Luzinete, de 57 anos, e Wanderlei, de 59, foram até o Cras do Boaçu para participar do projeto e, no último sábado, realizaram o casamento civil direto no cartório. Agora, vivem na expectativa para a grande festa que vai brindar esses anos de união.

“Sempre tivemos esse sonho e não conseguimos realizar porque não temos condições de bancar uma festa de casamento. Estamos muito felizes de poder ter essa oportunidade, ainda mais com a festa no Teatro Municipal. Estamos contando as horas para o grande dia”, declarou Wanderlei.