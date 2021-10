Publicado 18/10/2021 17:39

A Praça da Trindade, em São Gonçalo, será o primeiro local a receber o Projeto: “Vem brincar com a gente”, da Secretaria de Assistência Social do município, através da Subsecretaria de Infância e Adolescência. Segundo a Prefeitura o programa foi criado com o objetivo de proporcionar um dia de interação, inclusão social e atividades lúdicas às crianças do município.



"A iniciativa, elaborada no mês de outubro em alusão ao Dia das Crianças, vai oferecer brincadeiras, recreação infantil, pula-pula, guloseimas, entre outras atividades. A previsão é que as ações aconteçam a cada trimestre em diferentes bairros da cidade", informou o Executivo no texto.



As atividades do projeto na Praça da Trindade, será no sábado (23), das 10h às 16h. "E no dia 30 de outubro a ação vai acontecer no Campo da Coruja, localizado na Av. Gouveia, s/n, Vila Lage", revelou a Prefeitura no comunicado.