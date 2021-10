No sábado (16), 13 pontos de vacinação da covid-19 vão funcionar, das 8h às 17h, fazendo parte do Dia D da Campanha de Multivacinação. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

No sábado (16), 13 pontos de vacinação da covid-19 vão funcionar, das 8h às 17h, fazendo parte do Dia D da Campanha de Multivacinação. Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 14/10/2021 20:47

O município de São Gonçalo vai vacinar todos os moradores com mais de 12 anos contra o coronavírus nesta sexta-feira (15). No sábado (16), 13 pontos de vacinação da covid-19 vão funcionar, das 8h às 17h, fazendo parte do Dia D da Campanha de Multivacinação. O ponto de vacinação em funcionamento na Igreja Universal do Alcantâra só funcionará até esta sexta-feira.

Conforme as informações, a cidade também aplica a segunda dose de toda a população e as doses de reforço dos idosos e profissionais de saúde com mais de seis meses de intervalo da segunda dose e as adicionais dos imunossuprimidos com mais de 28 dias de intervalo. Em dias de chuva, o drive thru do Clube Mauá não funciona.

"Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos. A secretaria está realizando o intercâmbio de vacinas na segunda dose, dependendo da necessidade e doses disponíveis em cada local de vacinação. As doses de reforço e adicional são feitas com a Pfizer", explicou a Prefeitura no texto.

De acordo com o Executivo, para a segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose. Para a dose de reforço dos idosos é necessário levar identidade e comprovante de segunda dose. Para a dose adicional dos imunossuprimidos, o comprovante da segunda dose aplicada, identidade e o comprovante/laudo da doença imunossupressora. E os profissionais de saúde devem apresentar identidade, comprovante de segunda dose e documento do conselho ao qual pertence.

Os profissionais de saúde que estão aptos para a dose de reforço são: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico, auxiliar e técnico de saúde bucal, profissional de Educação Física, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, profissional da vigilância em saúde, trabalhador de apoio: recepcionista, segurança, trabalhador da limpeza, cozinheiro e auxiliar, motorista de ambulância, gestor e outros. Inclui-se, ainda, aqueles trabalhadores que atuam em cuidados domiciliares que atuam em programas ou serviços de atendimento domiciliar como, por exemplo, cuidadores de idosos, doulas e parteiras.

Balanço – Segundo a Prefeitura, desde o início da campanha, a cidade vacinou 725.066 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 22.249 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32.557 trabalhadores da saúde, 137.806 idosos com mais de 60 anos, 1.764 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 84.941 pessoas com comorbidades, 1.357 pessoas com deficiência permanente, 8.282 trabalhadores da educação, 383 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.944 acamados, 380.683 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.862 pessoas privadas de liberdade, 270 pessoas em situação de rua, 311 portuários, 60.285 adolescentes entre 12 e 17 anos e 9.514 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 501.579 pessoas foram imunizadas com a segunda dose, 9.368 idosos, 249 imunossuprimidos, 132 acamados e 1.662 profissionais de saúde tomaram a dose de reforço ou adicional.

Os locais de vacinação são:

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– Cras Vista Alegre

– PAM Neves

– Umpa Pacheco

– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara

– Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

– Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Ponto com drive thru

– Campo do Clube Mauá, Centro