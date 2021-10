A coordenadora Nutricional, Lúcia Helena, prepara a programação para a Semana de Vigilância Alimentar e Nutricional. - Divulgação PMSG

A coordenadora Nutricional, Lúcia Helena, prepara a programação para a Semana de Vigilância Alimentar e Nutricional.Divulgação PMSG

Publicado 11/10/2021 21:12

Os gonçalenses que querem aprender a ter uma alimentação mais equilibrada e saudável agora terão uma chance. Dentro desse contexto, a Área Técnica de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vai realizar a 18ª Semana Municipal da Vigilância Alimentar e Nutricional (SMVAN) com o tema “Crescendo e Frutificando com Saúde – Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras”. Para também marcar o Dia Mundial da Alimentação, lembrada no sábado (16), as unidades de saúde receberão rodas de conversa sobre o tema a partir da segunda-feira (18).



O tema das rodas de conversa – todas ministradas por nutricionistas – será “Dez Passos da Alimentação Saudável”, onde os profissionais irão ensinar como fazer para manter uma alimentação regrada, sem esforço e sem ficar sem comer.

“A alimentação equilibrada é benéfica para qualquer pessoa, independente do objetivo de emagrecer. Comer bem quer dizer que as pessoas devem manter a dieta alimentar com variedade dos alimentos e controle da qualidade”, disse a coordenadora do Departamento de Programas em Saúde, a enfermeira sanitarista Luiza Musela.



A abertura da 18ª SMVAN será na segunda (18) com apresentação sobre o tema e entrega de materiais para os profissionais de saúde e nutricionistas que vão realizar as rodas de conversa nas unidades de saúde. Os estudantes municipais do Ciep 125 – Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, no Colubandê, também serão contemplados com a palestra neste dia. Estagiários de Nutrição da Universidade Federal Fluminense e da Universo participarão da ação que vai mostrar que uma boa alimentação deve conter nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções adequadas e que é importante a variedade, equilíbrio, controle de quantidade e qualidade dos alimentos.



Após o Ciep, dez unidades de saúde receberão a roda de conversa sobre alimentação saudável em dias e horários diferenciados (confira a programação completa abaixo).



"A vigilância alimentar e nutricional é um valioso instrumento de apoio às ações de promoção da saúde. É importante que seja adotada pelos profissionais de área e pelos gestores, visando o aumento da qualidade da assistência à população, sobretudo no momento em que o estado nutricional e a insegurança alimentar estão diretamente ligados à gravidade da pandemia da covid-19", explicou Lúcia Helena dos Santos Feitosa, coordenadora do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de São Gonçalo (Sisvan).

A programação é a seguinte:

18/10: Abertura 18º SMVAN: Apresentação e entrega oficial de vídeos para ações de educação nutricional para os alunos da rede municipal de ensino pela Universidade Federal Fluminense (UFF) no Ciep 125 – Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral, no Colubandê, às 9h.

18/10: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável no Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, em Jardim Catarina, às 9h.

19/10: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável no Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, às 10h.

19/10: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável na Clínica Gonçalense do Mutondo, às 9h.

19/10: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável no Posto de Atendimento Médico (PAM) Alcântara, às 9h.

20/10: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, no Boa Vista.

21/10: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável no Polo Sanitário Augusto Sena, em Rio do Ouro, às 8h.

22/10: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável no Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, às 10h.

22/10/21: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável no Posto de Saúde Roberth Koch, Porto da Madama, às 9h.

22/10: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável no Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina, às 9h.

16/11: Roda de conversa sobre Os Dez Passos da Alimentação Saudável no Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, às 9h.