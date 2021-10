Segundo o secretário de Fazenda, Thiago Saraiva, o incremento considerável de receita só foi possível graças ao compromisso e lisura de auditores fiscais do município. - Rafa Correa

Publicado 11/10/2021 20:26

A Prefeitura de São Gonçalo aumentou a arrecadação de impostos em quase R$ 32 milhões em apenas nove meses de governo, em comparação ao ano passado. Segundo o Executivo, o destaque ficou por conta do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que bateu recorde de arrecadação com mais de 102% em relação a 2020. O tributo teve o melhor desempenho da série histórica dos últimos 11 anos. Os dados são do Portal da Transparência de São Gonçalo.

A administração do prefeito Capitão Nelson registrou o montante de R$ 133.440.257,90 em arrecadação de impostos municipais (IPTU, ITBI e ISS), contra R$ 101.856.913,60 em todo o ano de 2020. Esse aumento de 31% nas receitas próprias de impostos chega para reforçar ainda mais os recursos recebidos pelo município oriundos do leilão de concessão dos serviços da Cedae.

Segundo o secretário de Fazenda, Thiago Saraiva Felicio, os resultados refletem o compromisso da atual gestão em sanear as contas públicas, tomando, desde o início do governo, diversas medidas voltadas para uma melhor gestão fiscal". Ainda segundo ele, o incremento considerável de receita só foi possível graças ao compromisso e lisura de auditores fiscais do município.

ITBI - Destaque entre os tributos municipais na arrecadação, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) já apresenta em 2021 o melhor desempenho da série histórica dos últimos 11 anos, com R$ 15.856.708,20. Se pegar como parâmetro o ano passado, o aumento foi de 102%.

"Com as contas públicas saudáveis, será possível dar continuidade ao trabalho incansável do governo municipal em oferecer serviços públicos de qualidade para a população gonçalense", concluiu o secretário de Fazenda, Thiago Saraiva Felicio.