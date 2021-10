Segundo as autoridades, com o termo, o município terá assistência técnica para todo processo do cultivo de peixes. - Divulgação

Publicado 08/10/2021 20:07 | Atualizado 08/10/2021 20:10

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Agricultura, Pesca e Assuntos Portuários, firmou, nesta quinta-feira (08), o Termos de Cooperação Técnica (TCT) com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj). Na oportunidade, também foi celebrado o 34º aniversário da instituição. Com o termo, o município terá assistência técnica para todo processo do cultivo de peixes, o que beneficiará diretamente o setor pesqueiro de São Gonçalo e servirá para formalizar parcerias para programas de trabalho, projetos ou atividades, das quais não decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.

"Estamos desde o início da gestão estreitando laços e buscando parcerias com instituições que possam ajudar o município a alavancar esse setor tão sensível e de extrema importância para a nossa cidade. Tenho a certeza de que essa cooperação representa um divisor de águas para a comunidade pesqueira e vamos seguir trabalhando para tirar essas ações do papel", disse o secretário de Agricultura, Pesca e Assuntos Portuários de São Gonçalo, Roberto Sales.

"A Fiperj através do seu corpo técnico, ao longo dos seus 34 anos, trabalha de forma brilhante fomentando a aquicultura e a pesca no Estado. A fundação atua junto aos pescadores e aquicultores buscando desenvolver e apoiar essas atividades que tem enorme potencial em nosso estado", destacou Marcelo Queiroz, secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

Participaram da solenidade de assinatura do termo o secretário estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz; o presidente da Fiperj, Ricardo Ganem Leal e, representando o secretário de Agricultura, Pesca e Assuntos Portuários de São Gonçalo, Roberto Sales, o coordenador e o subsecretário da Pasta, Fábio Soares e Paulo César.