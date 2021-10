A subsecretária de Gestão, Gabriela Bessa, o prefeito capitão Nelson, o reitor Antonio Claudio e o secretário de Projetos Especiais, Douglas Ruas: parceria. - Rafa Correa

A subsecretária de Gestão, Gabriela Bessa, o prefeito capitão Nelson, o reitor Antonio Claudio e o secretário de Projetos Especiais, Douglas Ruas: parceria. Rafa Correa

Publicado 07/10/2021 21:41 | Atualizado 07/10/2021 21:47

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, recebeu na tarde desta quinta-feira (7), em seu gabinete, o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Claudio da Nóbrega, junto ao secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, e a subsecretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Gabriela Bessa. Durante a conversa, o reitor propôs novas formas de colaboração mútua entre o município e a instituição de ensino.

O reitor colocou a UFF à disposição da Prefeitura de São Gonçalo para buscar o desenvolvimento de projetos federais no município com apoio da universidade, além de ampliar a atuação no processo de regularização fundiária que já acontece no município, no bairro Jardim Catarina. “Só temos a agradecer essa parceria com a UFF. Vamos conversar e definir as áreas em que poderemos aproveitar essa oportunidade. Nossa cidade só tem a ganhar com essa aproximação”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, vai propor uma parceria para atuar junto ao desenvolvimento do Plano Estratégico Novos Rumos, que será viabilizado através da aplicação de recursos da outorga de concessões dos serviços de saneamento da Cedae.

“A UFF já demonstrou que é uma grande parceira de São Gonçalo e queremos aproveitar essa aproximação para, além de ampliar nossas parcerias, desenvolver um Observatório de Políticas Públicas do Plano Estratégico Novos Rumos, aproveitando a expertise e credibilidade que universidade tem na área de pesquisa para monitorar os indicadores do plano”, disse Ruas.

“Vamos trabalhar em conjunto para desenvolver parcerias com os diferentes departamentos da UFF que foram colocados à disposição da Prefeitura”, completou a subsecretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Gabriela Bessa.

Regularização fundiária no Jardim Catarina

Em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, desde o mês de agosto, a Universidade Federal Fluminense vem atuando no processo de regularização fundiária desenvolvido no Jardim Catarina, nos imóveis que ficam na área da antiga Companhia Estadual de Habitação (Cehab), nas ruas 37, 38 e 39. A execução desse projeto vai beneficiar aproximadamente 200 famílias de baixa renda no bairro.

Todo o processo de entrevista com os moradores foi realizado por estudantes dos cursos de Direito, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo e de Economia da UFF, que realizaram questionário socioeconômico básico aos moradores. O projeto é executado pela UFF com apoio financeiro do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDE).