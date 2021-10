O São Gonçalo Shopping vai promover uma programação especial ao longo do mês, em espaço personalizado para a campanha, no piso L2. - Reprodução

O São Gonçalo Shopping vai promover uma programação especial ao longo do mês, em espaço personalizado para a campanha, no piso L2.Reprodução

Publicado 06/10/2021 21:22

A Campanha Outubro Rosa ganhou um bom apoio em São Gonçalo. Como parte das ações de conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama o São Gonçalo Shopping vai promover uma programação especial ao longo do mês, em espaço personalizado para a campanha, no piso L2.

Segundo informações, até o fim do mês, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, o empreendimento vai oferecer o serviço de cadastro para exames de mamografia e o agendamento de exames preventivos junto ao SUS. O serviço gratuito ocorre de segunda a sexta, das 9h às 17h. Para realizar o cadastro e o agendamento dos exames, as mulheres deverão levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e pedido médico.

Conforme a organização, no próximo sábado (16), às 15h, o São Gonçalo Shopping vai inaugurar no espaço a exposição “Unidas Pela Vida”, que reúne fotos de mulheres gonçalenses que passaram ou estão passando pelo processo de quimioterapia na luta contra o câncer de mama.

Ainda na programação, nos dias 20 e 27 de outubro, haverá ação de corte e doação de cabelo para a confecção de perucas para pacientes oncológicas. O atendimento será realizado das 13h às 17h, por ordem de chegada, com distribuição de senha no local. O foco na autoestima das mulheres é fundamental. Por isso, no dia 21 de outubro, às 14h, o shopping recebe a Oficina de Turbantes para mulheres que estão em tratamento aprenderem novos usos e técnicas de amarrações de lenço.

"Para encerrar a campanha em grande estilo, no dia 31, às 17h, o local vai promover um desfile com 20 mulheres em tratamento ou já curadas", informou o empreendimento no texto.