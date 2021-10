As entregas de dois kits por aluno acontecem até quarta-feira (6), conforme cronograma, com dias diferentes para cada escola. - Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

As entregas de dois kits por aluno acontecem até quarta-feira (6), conforme cronograma, com dias diferentes para cada escola.Divulgação PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 04/10/2021 20:55

O secretário de Educação de São Gonçalo, Maurício Nascimento, ao dar continuidade ao cronograma de entrega do Kit Alimentação, fiscalizou, nesta segunda-feira (4), a retirada pelos responsáveis no subpolo 6.1, na Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, em Vista Alegre. De acordo com as informações, a escola, que conta com 1065 alunos (do pré 2 ao 9º ano e EJA), disponibilizou o dia para entregar os kits de seus alunos.

"As entregas de dois kits por aluno acontecem até quarta-feira (6), conforme cronograma abaixo, com dias diferentes para cada escola. Segundo Maurício Nascimento, a composição dos gêneros alimentícios dos kits está de acordo com as normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)", explicou a Prefeitura no texto.



“Sabemos que se trata de um complemento da alimentação, compensando o dia que o aluno não está na escola e sim fazendo atividades remotas. É importante que as unidades escolares, seguindo as orientações da Subsecretaria de Alimentação Escolar, mantenham a entrega de forma organizada, contribuindo para a retirada pelas famílias”, afirmou Maurício Nascimento.



Para Michele Leite, mãe da Nicole, de 12 anos, o kit veio em boa hora. A filha está estudando no ensino remoto e o kit vai complementar a alimentação da criança em um momento difícil para a família. “É uma grande ajuda, pois nessa pandemia meu marido teve um AVC e nós temos duas filhas, uma com deficiência, que tem 20 anos, e não estuda aqui, e a Nicole. Eu posso sempre contar com a escola, não tenho do que reclamar, sou ajudada em tudo que eu preciso pelas professoras e pela diretora”, contou Michele leite.



O vereador Nelsinho Ruas conferiu a entrega e reforçou a importância dos kits em um momento tão delicado como o da pandemia. “As crianças recebem um alimento de qualidade, até porque a gente sabe que muitos pais estão desempregados e precisam do kit para levarem comida para casa. Por conta da pandemia, muita gente perdeu o emprego, muitas empresas fecharam as portas, então é de suma importância a entrega dos kits”, comentou Ruas.



CONFIRA O CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO:



Polo 1



Secretaria Municipal de Educação



Endereço: Travessa Uricina Vargas, 36 – Mutondo – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 1



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra



Dia 5 de outubro (terça-feira): Escola Municipal Leonor Correia



Dia 6 de outubro (quarta-feira): Escola Municipal Raul Veiga





Polo 2



Escola Municipal Ernani Faria



Endereço: Rua Oliveira Botelho, S/N – Neves – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 2



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Elpidio dos Santos, Escola Estadual Municipalizada Carlos Maia e Obra Social Bem Comum



Dia 5 de outubro (terça-feira): Escola Municipal Jovita Maria de Jesus, CIEP 250 Municipalizado Rosendo Rica Marcos e UMEI Pastor Benedito Panisset



Dia 6 de outubro (quarta-feira): Escola Municipal Lucio Thomé Feteira e Escola Municipal Joaquim Lavoura







Polo 3



Colégio Municipal Presidente Castello Branco



Endereço: Rua Carlos Gianelli, S/N – Boaçu – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 3



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Mentor Couto, Jardim de Infância Municipalizado Menino Jesus e Escola Estadual Municipalizada Professora Maria da Glória Borges Leite



Dia 5 de outubro (terça-feira): Colégio Municipal Presidente Castello Branco







Subpolo 3.1 – Escola Municipal José Manna Junior



Rua Manoel Serrão, S/N – Nova Cidade – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Subpolo 3.1



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Visconde de Sepetiba







Polo 4



CIEP 125 Municipalizado Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral



Endereço: Rua Jornalista Roberto Marinho, S/N – Colubandê – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 4



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Beatriz Eliane Cordeiro dos Santos e Escola Estadual Municipalizada Bairro Almerinda



Dia 5 de outubro (terça-feira): Escola Municipal Dr. Heráclito F. Sobral Pinto e Escola Municipal Professor Paulo Roberto Macedo do Amaral



Dia 6 de outubro (quarta-feira): Escola Municipal Alberto Torres e Escola Municipal Virginia de Seixas Cruz







Polo 5



Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Moraes



Endereço: Estrada de Santa Izabel, S/N – Santa Izabel – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 5



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Célia Pereira da Rosa e UMEI Professora Cremilda Rodrigues da Cunha



Dia 5 de outubro (terça-feira): Escola Municipal Paulo Roberto Azeredo e Associação Raiz de Davi



Dia 6 de outubro (quarta-feira): Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba, Escola Municipal Rotary, Escola Estadual Municipalizada Antenor Martins e UMEI Ednea Mascarenhas







Polo 6



Colégio Municipal Estephânia de Carvalho



Endereço: Rua Bispo Dom João da Mata, 466 – Laranjal – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 6



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Colégio Municipal Estephânia de Carvalho



Dia 5 de outubro (terça-feira): Colégio Municipal Estephânia de Carvalho







Subpolo 6.1 - Escola Municipal João Cabral de Melo Neto



Endereço: Estrada Almirante Pena Boto, S/N – Vista Alegre – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Subpolo 6.1



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal João Cabral de Melo Neto



Dia 5 de outubro (terça-feira): Escola Municipal Darcy Ribeiro e UMEI Jose Calil Abuzaid







Polo 6.2 - Escola Municipal Irene Barbosa Ornelas



Endereço: Rua Bernardo Faria, S/N – Jardim Catarina – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Subpolo 6.2



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Irene Barbosa Ornelas







Polo 7



Colégio Municipal Amaral Peixoto



Endereço: Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, S/N – Lindo Parque – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 7



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Colégio Municipal Amaral Peixoto e Associação Educacional Vitoria Régia







Subpolo 7.1 - Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva



Endereço: Rua Dr. Porciuncula, 395 – Venda da Cruz – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Subpolo 7.1



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Evadyr Molina



Dia 5 de outubro (terça-feira): UMEI George Savala Gomes – Creche Carequinha e Obra Social Apoio a Criança - OSAC







Polo 8



Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes



Endereço: Estrada das Palmeiras, S/N – Itaúna – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 8



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, Escola Municipal William Antunes de Souza



Dia 5 de outubro (terça-feira): Escola Municipal Reglus Neves Freire e Obra Social Tia Lili Educandário



Dia 6 de outubro (quarta-feira): Escola Municipal Marinheiro Marcilio Dias, UMEI Natalina Muniz de Oliveira e Escola Municipal João Aires Saldanha







Polo 9



Escola Municipal Alfredo de Freitas Dias Gomes



Endereço: Estrada do Arrastão, S/N – Arrastão – São Gonçalo – RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Polo 9



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Anaia Pequeno e Associação de moradores e Amigos do Anaia







Subpolo 9.2 - Escola Municipal Pastor Mauro Israel



Endereço: Rua Mariano de Carvalho, Lote 56 – Engenho do Roçado – São Gonçalo - RJ



Horário: 8h às 18h



Escolas que receberão os Kits no Subpolo 9.2



Dia 4 de outubro (segunda-feira): Escola Municipal Pastor Ricardo Parise



Dia 5 de outubro (terça-feira): Escola Municipal Nossa Senhora da Boa Esperança e CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro