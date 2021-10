Publicado 30/09/2021 22:52

Para os que sonham em garantir uma vaga na universidade, mas, por algum motivo, precisam fazer o curso online, estão abertas, até o dia 28 de outubro, as inscrições para ampla concorrência do Vestibular do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) 2022.1, realizado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, com 454 vagas para o Polo de São Gonçalo.

Segundo a Prefeitura, a prova será realizada no dia 12 de dezembro e a seleção é aberta a todos os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente até a data da matrícula.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e o concurso visa o preenchimento de 7.594 vagas em 17 cursos de graduação a distância oferecidos pelas instituições de ensino superior que integram o Consórcio Cederj.



Para o polo de São Gonçalo, que funciona em parceria com a Prefeitura, o consórcio disponibilizou vagas para dez cursos: 49 para Biologia, 40 para Matemática, 31 para Computação, 50 para Segurança Pública, 40 para Engenharia de Produção, 50 para Ciências Contábeis, 45 para Física, 45 para Química, 52 para Turismo e 52 para Administração e as instituições que compõem o polo da cidade são: UFF, UNIRIO, UENF, UFRJ e UFRRJ.



“O acesso ao ensino superior não é uma realidade para grande parte da população brasileira, já que elas precisam se alocar em cidades com uma certa estrutura. A faculdade com cursos EaD acaba sendo uma forma mais simples e barata de trazer o ensino superior para cidades menos desenvolvidas, se tornando a única forma dos estudantes terem um diploma de ensino superior e ajudarem a mudar a realidade das suas regiões. Ao escolher a modalidade a distância, o aluno conseguirá organizar melhor a vida acadêmica e profissional, conseguindo estudar depois de chegar do trabalho ou aos finais de semana, sem comprometer a sua eficiência em nenhuma das áreas”, afirmou a diretora do Cederj, Elaine Maldonado.



O Vestibular Cederj 2022.1 contará com o aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que desejar utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas, no edital, por cada universidade. Para mais informações sobre o processo de seleção, acesse https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022-1/.



Cederj



O Consórcio Cederj foi criado em 2000, com a finalidade de democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade na modalidade Educação a Distância (EaD). Reúne, por meio de acordo de cooperação técnica, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (SECTI) e da Fundação Cecierj, e as Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro: CEFET/RJ, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ E UNIRIO.