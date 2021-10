Segundo a Prefeitura, a previsão é que as obras se iniciem no mês de novembro e que durem em torno de seis meses, com inauguração prevista para o início do ano que vem. - Divulgação

Publicado 30/09/2021 22:11

A população de São Gonçalo já pode comemorar. A Prefeitura comunicou que já recebeu o primeiro repasse do Governo do Estado para a construção e manutenção do Restaurante do Povo, (nos moldes do restaurante popular) que será erguido em Alcântara. Segundo informações, ao todo, serão servidas, a preços populares, três mil refeições por dia, sendo mil cafés da manhã e dois mil almoços.

De acordo com o Executivo gonçalense, o valor do repasse foi de R$ 13 milhões para contemplar obra e mobiliário do local, sendo feito uma segunda transferência para dois anos de serviço.

Sustentabilidade - O Restaurante do Povo em São Gonçalo tem a proposta de oferecer alimentação de qualidade, além de atender uma proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) que estabeleceu, em 2015, 17 metas globais para o ano de 2030, chamadas de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Conforme informações, o local é primeiro restaurante governamental que apresenta uma proposta de sustentabilidade, visando atender mais de oito ODS, proporcionando o aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis, economia de energia elétrica utilizando iluminação natural e solar, câmaras para coleta seletiva do lixo, novos empregos para a cidade e arredores, revitalização do leito do rio e paisagismo local, pomar público, espaço ao ar livre para convivência, entre outros.

"O Restaurante do Povo será construído no centro de Alcântara, um dos principais polos comerciais de São Gonçalo, que abriga diversos estabelecimentos, além de escolas, um terminal rodoviário, igrejas, entre outros, de modo a facilitar o acesso e beneficiar a população que por ali transita", finalizou a Prefeitura no texto.