Receberam a honraria os médicos, enfermeiros e o psicólogo que integram a comissão responsável pelo processo de doaçãoDivulgação / Alex Alves

Publicado 27/09/2021 15:00 | Atualizado 27/09/2021 22:42

SÃO GONÇALO - A Câmara Municipal de São Gonçalo condecorou na manhã desta segunda-feira (27) os integrantes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), com Moção de Aplausos, no Jardim do Doador, localizado na unidade.



O autor, vereador Alexandre Gomes (PV), homenageou médicos, enfermeiros e o psicólogo que integram todo o processo de doação. "Graças ao trabalho desses profissionais é que centenas de vidas são salvas diariamente em todo o país. Os órgãos captados no Hospital Alberto Torres seguem também para São Paulo, Minas Gerais e outros estados brasileiros", ressaltou o legislador.