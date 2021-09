Publicado 24/09/2021 12:00 | Atualizado 25/09/2021 02:49

SÃO GONÇALO - Por 21 votos a favor e nenhum contra, a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 0050/2021, que institui o incentivo governamental à prática do jogo de xadrez nas escolas, praças e bibliotecas municipais, além da promoção de competições interescolares para alunos da rede municipal de ensino.

De autoria do vereador Nelsinho (PL), o projeto estabelece que o Poder Executivo, por meio de secretarias municipais e autarquias específicas, com convênios e parcerias com federações e clubes de Xadrez, promova a prática desse esporte olímpico, que aguça o raciocínio estratégico.

"Os jogos, de modo geral, possuem uma forte influência no aprendizado das crianças e adolescentes. Incluir o xadrez na escola tem sido cada vez mais comum, visto que estimula a criatividade, a autoestima e o respeito ao outro. Tanto é verdade que a Unesco apoia e incentiva essa prática no ambiente escolar, chegando a criar um comitê para tal fim", justifica o vereador.