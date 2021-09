Renan, de 11 anos, aluno do 6° ano, era o mais empolgado: declarou o sonho de ser um deles quando crescer - Divulgação

Publicado 22/09/2021 20:00 | Atualizado 23/09/2021 00:51

SÃO GONÇALO - Policiais que integram a Operação São Gonçalo Presente visitaram no Colégio Futuro Vip, no bairro do Barro Vermelho, atendendo ao pedido da Diretoria, que manifestou ao grupamento o objetivo de realizar o desejo dos alunos de conhecer estes profissionais mais de perto. Alguns deles já declaram o sonho com a profissão quando crescerem. Os policiais se apresentaram individualmente e contaram um pouco do trabalho desenvolvido por eles, além de reforçarem a importância da segurança pública e do cumprimento da lei.

"Foi visível a emoção das crianças, e a experiência foi gratificante para toda a equipe. Um momento de fortalecimento de vínculos com a comunidade local e de socialização do ideal da cidadania no contexto educativo", concluiu o subtenente Machado, coordenador da Operação São Gonçalo Presente. Com ele, também estiveram presentes o secretário municipal de Ordem Pública, major David, o sargento Heringer e a assistente social da corporação, Janaína Barreto.

