Fórum de Desenvolvimento Sustentável e Resistência Democrática de São Gonçalo congrega mais de 40 grupos, coletivos e instituiçõesDivulgação

Publicado 22/09/2021 12:49

SÃO GONÇALO - O Fórum de Desenvolvimento Sustentável e Resistência Democrática de São Gonçalo (FDSRD-SG) - que congrega mais de 40 grupos representativos de segmentos da sociedade, como coletivos e instituições - iniciou uma consulta popular on-line sobre os investimentos dos recursos oriundos da privatização da Cedae, cujo montante destinado a São Gonçalo ultrapassa a cifra de um bilhão de reais. A Consulta Popular também será realizada na rua, de hoje (22) a 29 de setembro, em locais de grande circulação de munícipes, como Alcântara e Centro, dentre outros.

A atividade é resultado de uma proposta do seminário Os impactos da privatização da Cedae no município de São Gonçalo, que reuniu especialistas e movimentos sociais entre 23 de agosto e 4 de setembro, em um debate das temáticas do saneamento básico, culminando com a Plenária das Águas, que ocorreu de forma presencial, em que foram aprovadas as propostas a serem encaminhadas às autoridades em audiência pública.Segundo Sonia Jardim, membro do FDSRD-SG, a consulta popular visa a ampliar a legitimidade das propostas que serão entregues aos poderes Legislativo e Executivo. "Queremos contribuir para que as populações em situação de vulnerabilidade social sejam prioridade no plano de investimento desse dinheiro", justifica.Os gonçalenses podem participar CLICANDO AQUI ou procurando um dos seguintes bairros, entre os dias 22 e 29, das 9h às 12h, para depositar na urna a sua sugestão: Centro, Alcântara, Jardim Catarina, Santa Luzia, Paraíso, Neves, Rocha, Sacramento. Os endereços também estão no link.A iniciativa também conta com o apoio dos vereadores Professor Josemar (PSOL), Romário Régis (PCdoB) e Priscilla Canedo (PT), e dos deputados estaduais Waldeck Carneiro (PT), Flávio Serafini (PT) e Rosangela Zeidan (PT).