A cantora e compositora gonçalense já é fenômeno no meio musical, com participações em programas de TV e sucesso de público e críticaDivulgação

Publicado 19/09/2021 17:17

SÃO GONÇALO - Vencedora na campanha de votação popular da Secretaria de Turismo e Cultura nas redes sociais da Prefeitura, a cantora Ella Fernandes apresenta o show O Canto da Cidade na próxima sexta-feira (24), às 20h, no Teatro Municipal Palhaço Carequinha. Com a proposta de contar sua história na semana em que a cidade comemora 131 anos de emancipação política, a artista canta canções autorais, como Vai ficar tudo bem e Barbie de rua, além de sucessos de compositores locais de reconhecimento nacional, como Altay Veloso e a dupla Claudinho e Buchecha.

Ella já é fenômeno no meio musical, com participações em programas de TV e sucesso de público e crítica. Como convidados especiais, a artista receberá os cantores Júlia Tavares, Chelle, Emerson Rodrigues e Danilo Minarini. Mais informações sobre este espetáculo e sobre a programação do teatro podem estão na página da Secretaria de Turismo de São Gonçalo no Instagram . O teatro fica na Rua Dr. Feliciano Sodré nº 100, bairro Centro.