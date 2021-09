Espaço tem um total de 270 metros quadrados com diversas opções para aventureiros a partir dos três anos de idade e a monitoria é feita por professores das modalidades - Divulgação / Pedro Costa

Espaço tem um total de 270 metros quadrados com diversas opções para aventureiros a partir dos três anos de idade e a monitoria é feita por professores das modalidadesDivulgação / Pedro Costa

Publicado 27/09/2021 10:00 | Atualizado 28/09/2021 00:58

SÃO GONÇALO - O shopping que leva o nome da cidade inaugurou o Pula Park , uma nova atração que promete entreter tanto crianças quanto adultos. Com a promessa de muita diversão longe dos aparelhos eletrônicos, o primeiro parque de trampolins da região conta com um espaço total de 270 metros quadrados com diversas opções para aventureiros a partir dos três anos.

“Estamos acompanhando o movimento dos parques de trampolim pelo Brasil e a felicidade das crianças quando estão pulando e se divertindo. Todos os sócios são pais e, por isso, estamos atentos às melhores atividades para gastar a energia da garotada”, conta Juliana Brittes, uma das sócias do Pula Park.

O Pula Park tem free jump, half pipe, trampolim, basquete, guerra de cotonete e parede de escalada, oferecendo as atrações conforme a demanda do seu público. E para que os clientes tenham uma experiência completa com o esporte, todos os instrutores são professores de trampolim.

O parque mantém os protocolos de segurança contra a Covid-19, entre eles o uso obrigatório de máscara – que mesmo durante a brincadeira não pode ser retirada, assim como orientações de distanciamento, disponibilização de álcool em gel e a higienização constante dos ambientes a cada 50 minutos - ou seja, a cada troca de grupo de usuários dos brinquedos.

Serviço

Pula Park – São Gonçalo Shopping – 2º piso / ao lado do Extra

Endereço: Rod. Niterói-Manilha, 100 - Boa Vista

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriado, das 11h às 21h

Preço: R$ 45 de segunda a quinta e R$ 50 sexta, sábado, domingo e feriados