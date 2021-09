Publicado 24/09/2021 18:00

SÃO GONÇALO - Foi aprovado em segunda votação, por 20 vereadores a favor e duas abstenções, o Projeto de Lei nº 0230/2021, de autoria do vereador Lecinho Breda (MDB), que obriga a execução do Hino Nacional e do Hino de São Gonçalo nas escolas da rede pública municipal, bem como em cerimônias cívicas, culturais, desportivas e oficiais realizadas na cidade. Lecinho, que é presidente da Câmara, justificou a iniciativa como um exercício de cidadania, que poderá ajudar a sociedade local - e sobretudo os mais jovens - a desenvolver o senso de patriotismo.

"Muito se fala no Brasil da falta de civismo das crianças e jovens, porém há muitos anos o sistema educacional deste país não está mais voltado para esse fim, apesar de a Lei Federal nº 12. 031/2009 estabelecer como obrigatória a execução semanal do Hino Nacional nas escolas públicas e privadas. Entendo que a execução do Hino Nacional e do Hino de São Gonçalo fortalece o sentimento de amor e respeito à pátria e ao município, propiciando aos alunos, educadores e todos que convivem o dia a dia do ambiente escolar uma atmosfera ainda mais saudável, sob todos os aspectos", afirmou o vereador.