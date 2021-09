Vitória dos adversários melou o espírito festivo dos futebolistas gonçalenses no dia do aniversário da cidade - Divulgação

Publicado 22/09/2021 19:00 | Atualizado 23/09/2021 01:07

SÃO GONÇALO - Depois de vencer o Carapebus, por diferença mínima, na estreia da Série B1 do Campeonato Carioca, o Rio São Paulo conquistou mais uma importante vitória ao derrotar o São Gonçalo, por 2 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A, na tarde desta quarta-feira (22), no Estádio Alzirão, em Itaboraí.

Com um gol em cada tempo, a equipe alvinegra atrapalhou a festa da equipe da cidade que completou 131 anos nesta quarta-feira. Com seis pontos e sem ter sofrido nenhum gol na competição, o Rio São Paulo lidera o Grupo A da Série B1 do Campeonato Carioca.

Tentando manter o bom desempenho, a equipe encarará na terceira rodada do torneio o time 7 de Abril, no próximo domingo (26), às 15h, no Aniceto Moscoso, em Madureira.