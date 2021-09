Governador e prefeito conferiram o 1º dia do programa, que teve ações sociais, como aferição de pressão e glicose, oficinas de pinturas, desenho, cupcake e tranças, aula de futebol e e orientações sobre o Programa Casa Verde e Amarela, além de atividades culturais como música, contação de histórias e declamação de poesias - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 22/09/2021 17:30 | Atualizado 23/09/2021 00:22

SÃO GONÇALO - Durante as comemorações do aniversário de 131 anos da cidade, a Secretaria de Assistência Social promoveu a primeira edição do programa Inclusão Social – Dia de Recreação, no espaço de eventos da Secretaria de Ordem Pública, no bairro Estrela do Norte. O prefeito Capitão Nelson, o governador do Estado do Rio, Claudio Castro, e o deputado federal Altineu Côrtes prestigiaram as diversas atividades desenvolvidas durante o primeiro dia de ação social.



“São Gonçalo ganhou muitos presentes neste aniversário de 131 anos e todos eles irão beneficiar a população, porque esse é o nosso principal objetivo desde que assumimos a gestão. Trabalhamos incansavelmente para fazer com que o gonçalense tenha orgulho de dizer que mora na cidade. Não vamos poupar esforços para oferecer uma vida digna para todos”, declarou o prefeito.



A iniciativa contou com a participação de diversas secretarias, entre elas Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Habitação, Desenvolvimento Econômico, Saúde e Defesa Civil e Ordem Pública.

“Tenho certeza de que os livros de história vão mostrar esse novo tempo que São Gonçalo está vivendo desde que o Capitão Nelson assumiu a gestão da Prefeitura. Podemos afirmar que é o renascimento do município. Podemos afirmar que esses 131 anos estão sendo marcados como o momento de reconstrução. São Gonçalo está de parabéns e pode contar com o Governo do Estado para todas as melhorias”, afirmou o governador Claudio Castro, que cantou a música Noites Traiçoeiras entoada pela Orquestra Municipal de São Gonçalo.



Entre os serviços oferecidos na ação social inaugural estavam a aferição de pressão e glicose; oficinas de pinturas, desenho, cupcake e tranças; apresentações musicais; contação de histórias; declamação de poesias; aula de futebol; e distribuição de panfletos explicativos sobre o Programa Casa Verde e Amarela.



“Criamos o projeto com a intenção de aproximar ainda mais o poder público da população gonçalense que desde o início da pandemia tem tido dificuldade para acessar alguns serviços. Queremos promover a inclusão social a todos os munícipes para que eles possam se restabelecer após esse período difícil que ainda passamos. Além disso, queremos promover lazer, cultura e bem estar para as crianças gonçalenses”, informou o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio.



A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) também participou do projeto, apresentando e esclarecendo a população sobre os programas S.O.S Crianças Desaparecidas, Trabalho Protegido na Adolescência, de Atenção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco, Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente.