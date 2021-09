O funcionamento é das 9h às 19h, todos os dias da semana - Divulgação / Roberta Trindade

Publicado 22/09/2021 11:53

SÃO GONÇALO - Chegou em São Gonçalo e vai até o dia 3 de outubro o Expolivro Árvore da Vida, uma biblioteca itinerante com foco em literatura religiosa para todas as idades. O projeto utiliza ônibus adaptados em livraria-biblioteca e sala de leitura e percorre as cidades do Brasil e até outros países da América do Sul, divulgando e distribuindo livros cristãos e Bíblias.A iniciativa é do Instituto Vida Para Todos , braço social da editora Árvore da Vida, que atua no segmento desde 1975 e já publicou 400 livros, além do devocional Alimento Diário. O Expolivro está na Avenida Presidente Kennedy, no Centro, em frente à loja Amigão. O funcionamento é de 9h às 19h, todos os dias da semana.