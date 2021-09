Salema protocola pedido ao DER por dois novos viadutos para São Gonçalo | São Gonçalo | O Dia

Solicitação, segundo o parlamentar, foi motivada por pedidos de vários moradores da região, que o teriam procurado - Divulgação / Roberta Trindade

Publicado 21/09/2021 12:38

SÃO GONÇALO - O deputado estadual Coronel Salema esteve na Secretaria de Estado das Cidades e entregou ao secretário estadual Uruan Cintra de Andrade indicações para a construção de viadutos em dois trechos gonçalenses da RJ-104 (Niterói-Alcântara): um em Marambaia e outro em Vista Alegre. A solicitação, segundo o parlamentar, foi motivada por pedidos de vários moradores da região, que o teriam procurado.



"Peço ao DER que realize estudos técnicos para analisar a viabilidade de construir esses dois viadutos, pois é uma demanda de centenas de pessoas", assegurou Salema.



No último mês de abril, foram iniciadas as obras para a construção do viaduto do Jardim Catarina, que também atende a solicitações da população local mediante indicação do mesmo deputado estadual, feita em 2019. Na ocasião ele levou ao então presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Uruan Cintra de Andrade - atualmente à frente da Secretaria das Cidades, a quem o DER está subordinado.

Construção do viaduto do Jardim Catarina, iniciada em abril, atende a indicação do mesmo deputado estadual, que intermediou pedidos da população Divulgação / Roberta Trindade