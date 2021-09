Gabinete itinerante acontece quinzenalmente em diferentes bairros de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 19/09/2021 12:00 | Atualizado 19/09/2021 21:20

SÃO GONÇALO - A vereadora Priscilla Canedo, única mulher do atual Legislativo gonçalense, montou esta semana o seu gabinete na praça do Gradim, de onde atendeu a população. Ela e sua equipe ouviram os munícipes e receberam demandas de reclamações e sugestões, sob a promessa de encaminhar aos órgãos responsáveis, cobrar soluções ou transformar em projetos de lei. O objetivo do evento é dialogar com a população, ouvir as demandas dos moradores e ver de perto as necessidades do bairro.

“Este é o segundo gabinete itinerante que promovo. É essencial estar nas ruas ouvindo e vendo a realidade dos gonçalenses. O mandato de um vereador atuante precisa ser assim: na rua com o povo”, justifica Priscilla.

O gabinete itinerante acontece quinzenalmente em diferentes bairros da cidade. A vereadora aproveitou a passagem por aquele local para criticar a escassez de lixeiras na praça, por meio de vídeos publicados em suas redes.