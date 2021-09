Além de realizar a adoção de animais, a ONG Leve um anjo para casa também aceita doações de ração, jornal e medicamentos para tratar dos animais e dar continuidade ao trabalho - Divulgação / Carla Josephyne

Publicado 19/09/2021 10:00 | Atualizado 19/09/2021 15:59

SÃO GONÇALO - Neste domingo, 19 de setembro, o São Gonçalo Shopping vai receber mais uma edição da Feira Pet, das 11h às 16h, no 2º piso (loja ao lado da Casa do Celular), com a presença de cães e gatos disponíveis para adoção. A iniciativa é uma parceria com o projeto Leve um anjo para casa, com o apoio do Detran-RJ, da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do médico veterinário Rhamon Nunes.

Para levar um amigo de quatro patas para casa, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, o adotante deve assinar um termo de responsabilidade que determine estar ciente de todos os cuidados que o animal adotado exige, entre eles oferecer boas condições de alimentação e espaço onde possa se socializar, preservar a integridade e a saúde do animal, levar ao médico veterinário sempre que for preciso, manter as vacinas e vermífugos em dia, informar sempre ao protetor com fotos como está o animal e autorizar a visitação para verificação das suas condições. O adotante não poderá repassar o animal sem o consentimento do protetor, tendo ainda o prazo de 30 dias para adaptação e devolução.

“Após a escolha do pet, o interessado em adotar responde um questionário e participa de uma entrevista para avaliarmos suas intenções e, também, sabermos se o lar para qual o animal vai, tem condições de fato de recebê-lo”, diz Mônica Nunes, coordenadora do projeto.

Além de realizar a adoção de animais, a ONG Leve um anjo para casa também aceita doações de ração, jornal e medicamentos para tratar dos animais e dar continuidade ao trabalho.