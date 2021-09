Entre funções técnicas, operacionais e de liderança, estão disponíveis vagas também para pessoas com deficiência - Divulgação

Publicado 15/09/2021 14:14 | Atualizado 15/09/2021 14:16

SÃO GONÇALO - A Subsecretaria de Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), disponibiliza a partir desta semana 309 vagas de emprego para a loja do Assaí Atacadista, que será inaugurada nos próximos meses, na Rua São Jorge nº 95, no bairro Porto Velho. Entre funções técnicas, operacionais e de liderança, estão disponíveis vagas de chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de açougue, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades do Sine em São Gonçalo, no Partage Shopping (piso G3) ou no Alcântara (Rua Dr. Alfredo Backer 500 / lojas 11 e 12), para a retirada da carta com o link para participar do processo seletivo, que será totalmente on-line. Para isso, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail, além de manter os dados cadastrais atualizados no Sine. Para os que não possuem acesso à internet, o Sine Partage cede um terminal para auxiliar o candidato.

“Estamos muito satisfeitos com a chegada dessas vagas para o nosso município. Abrir postos de trabalho foi uma das determinações do prefeito Capitão Nelson e ver essa oferta mostra que estamos no caminho certo. Vamos seguir trabalhando para criar mais oportunidades neste segundo semestre”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço.

Por conta da pandemia, as unidades estão funcionando de segunda a sexta, das 10h às 16h. “Seguimos trabalhando para gerar oportunidades para os gonçalenses. A presença dessas empresas para a cidade mostra o trabalho sério que a gestão do prefeito Capitão Nelson está realizando em nossa cidade”, disse o subsecretário de Trabalho, Wagner Ventura.