Motoristas sem habilitação puderam chamar um condutor habilitado para retirar o veículo, mas foram multados - Divulgação

Motoristas sem habilitação puderam chamar um condutor habilitado para retirar o veículo, mas foram multadosDivulgação

Publicado 14/09/2021 17:00 | Atualizado 15/09/2021 00:15

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Transportes, com o apoio da Secretaria de Ordem Pública e da Operação São Gonçalo Presente, realizou uma ação contra irregularidades no trânsito, na tarde desta terça-feira (14), na Rua Dr. Porciúncula, no bairro Covanca. Uma operação conjunta foi montada na altura da subestação da Enel. Os agentes abordaram condutores de motocicletas e carros de passeio, verificando a regularidade dos documentos de habilitação e também a documentação dos veículos.

“Esse tipo de ação tem como foco a segurança no trânsito, à medida que tira de circulação condutores que não são habilitados. A Secretaria de Transportes seguirá realizando ações contra as irregularidades no município, como tem feito desde os primeiros dias desta gestão”, disse Fábio Lemos, secretário de Transportes.

Os policiais do São Gonçalo Presente deram suporte à segurança da ação, realizando revistas em pessoas e verificando se os condutores que eram parados na operação estavam armados. Os agentes da Guarda Municipal auxiliaram na verificação dos documentos e também no ordenamento do trânsito, que ficou em meia pista no sentido Niterói.

Motoristas sem habilitação puderam chamar um condutor habilitado para retirar o veículo, mas foram multados. Dirigir sem licença é infração de natureza gravíssima, multiplicada por três vezes, o que resulta em uma multa valor de R$ 880,41. Motociclistas sem habilitação e sem documentação dos veículos tiveram as motos removidas para o depósito.

Também na tarde desta terça-feira, a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas realizou uma ação de retirada de propagandas e placas irregulares no Centro. “Na última semana, equipes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, durante as ações de conscientização da campanha Limpa São Gonçalo, comunicaram os comerciantes sobre a irregularidade das propagandas. Hoje, as equipes retiraram todo esse material irregular do passeio público”, contou Randhal Juliano, subsecretário de Fiscalização de Posturas.