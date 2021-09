Existem hoje 50 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 897 se recuperam em quarentena domiciliar - Reprodução

Publicado 14/09/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou sete mortes em decorrência do novo coronavírus nesta segunda-feira (13), chegando a 3.327 no total. Elas ocorreram entre os dias 23 de julho de 2020 e 23 de agosto de 2021.

Até o momento, São Gonçalo soma 116.279 casos confirmados, sendo 112.005 curados. Existem hoje 50 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 897 se recuperam em quarentena domiciliar. Há 22 óbitos em investigação.

As mortes lançadas no boletim são de datas retroativas, devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Óbitos confirmados nesta segunda (13) por gênero, idade e bairro de origem:

Feminino, 75 anos, Raul Veiga

Masculino, 62 anos, Itaúna

Masculino, 73 anos, Miriambi

Masculino, 51 anos, Vista Alegre

Masculino, 72 anos, Boaçu

Masculino, 66 anos, Antonina

Masculino, 77 anos , Pita