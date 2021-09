Corrente do bem fará a diferença para as comunidades locais no Dia das Crianças - Divulgação

Publicado 13/09/2021 16:00

SÃO GONÇALO - O São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara promovem, de 13 de setembro a 3 de outubro, uma campanha de arrecadação de brinquedos para distribuição no Dia das Crianças. Aceitam-se itens novos ou em bom estado de conservação, que serão encaminhados a instituições cadastradas pelo Instituto da Criança, em comunidades próximas aos empreendimentos.

Creche Mães Trabalhadoras, em Ipiíba. No São Gonçalo Shopping (Av. São Gonçalo 100, bairro Boa Vista), os itens podem ser depositados na caixa coletora da campanha, localizada no 2º piso, ao lado da entrada principal. As doações irão beneficiar a, em Ipiíba.

No Pátio Alcântara (Praça Carlos Gianelli, s/nº), os brinquedos devem ser deixados na Recepção, localizada no 4º piso, durante o horário de atendimento, que é de segunda a sexta, das 9h às 18h. Os mesmos serão entregues ao Projeto Craque do Amanhã.