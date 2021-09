Nesta terça-feira (14), às 9h, acontece a aula inaugural on-line do curso 'Introdução ao Soroban' - Divulgação / Renan Otto

Publicado 13/09/2021 19:00

SÃO GONÇALO - O Centro Municipal de Formação Continuada Prefeito Hairson Monteiro dos Santos (Crefcon) realizará, durante o mês de setembro, atividades on-line e presenciais em comemoração aos 131 anos de emancipação político-administrativa do município (22/09). A programação contemplará ciclos de palestras, oficinas e apresentações para o público em geral, com transmissão pelo Facebook da instituição.

“Além de cumprir seu dever institucional, o Crefcon preconiza ações que possam colaborar com a formação complementar dos professores da rede de ensino gonçalense, assim como os profissionais da Educação de modo geral. Promove, portanto, cursos ao longo de todo o ano, palestras dos mais variados temas e eventos que movimentam o cenário educacional de forma remota ou presencial”, explica a diretora da instituição, Mitsu Tacaache.

Na próxima terça-feira (14), às 9h, acontecerá a aula inaugural on-line do curso Introdução ao Soroban: Adição e Subtração com Números Naturais, com os docentes Heverton Bezerra, Vania Silva e Suellen Destefani. Já no dia 21 de setembro, também terça-feira, às 14h, haverá a palestra on-line Patrimônio Cultural Gonçalense: (Re) Conhecendo a Identidade Local, com o professor Rui Aniceto Fernandes.

Por sua vez, a palestra on-line O Uso de Jogos Didáticos no Ensino de Ciências será ministrada pelo Professor Jean Carlos Miranda da Silva no dia 23 de setembro, quinta-feira, às 14h. No dia 24 de setembro, sexta-feira, às 15h, acontecerá a palestra on-line Brincadeiras e Jogos Psicomotores em Tempos de Pandemia, com o professor Raphael Soares.

Encerrando o ciclo de cursos, no dia 29 de setembro, quarta-feira, às 10h e às 14h, a atividade será na sede do Crefcon, com o tema Conhecendo para valorizar a Cultura Indígena, com a participação dos indígenas da Aldeia Maracanã. Na ação, serão oferecidas oficinas de dança, pintura, contação de histórias indígenas e exposição de artesanato típico. Participarão também os alunos da Creche Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha.

O Crefcon fica na Rua Dr. Getúlio Vargas nº 1207, no bairro Barro Vermelho.