São Gonçalo realiza Copa Bola da Rede Sub12 e II Taça SG de Jiu-Jitsu | São Gonçalo | O Dia

O torneio de futebol foi realizado no Centro Esportivo do Mutuá - Divulgação / Rafa Correa

Publicado 11/09/2021 17:00 | Atualizado 12/09/2021 02:29

SÃO GONÇALO - O sábado foi de muita atividade esportiva na cidade, com a realização da Copa Bola na Rede Sub12, no Centro Esportivo do Mutuá, e com a II Taça São Gonçalo de Jiu-Jitsu, no Ginásio Henrique Lage (antigo 3º B.I.). Os eventos foram promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.



A bola rolou para uma disputa com crianças do Sub12 das equipes dos núcleos de iniciação esportiva da Prefeitura dos bairros Engenho Pequeno e Capote, além do Projeto Esperança do Mutuapira, o qual se sagrou campeão, seguido do Engenho Pequeno em segundo lugar. A competição contou com partidas de 10 minutos em cada tempo.

“Os eventos esportivos no momento que estamos vivendo são importantes para trazer esperança. No Capote, desenvolvemos o projeto há seis meses e este é o primeiro campeonato que disputamos, tirando essas crianças do bairro e trazendo-as para conhecer jovens de outros lugares da cidade e também um equipamento esportivo que eles não conheciam. Estou muito feliz com o empenho de todos os pais e colaboradores que tornaram essa ideia uma realidade. Independentemente do resultado, o esporte sai vitorioso hoje”, disse Raphael Trindade, técnico do Capote.



Já a II Taça São Gonçalo de Jiu-Jitsu reuniu cerca de 250 atletas de diversas categorias. Antes das lutas, os grão-mestres do município foram homenageados. “Atuamos para um amplo desenvolvimento esportivo dentro dos domínios de São Gonçalo e esta Copa tem uma importância e uma representatividade muito grande, pois não há nenhum custo para o atleta”, disse a secretária de Esporte e Lazer de São Gonçalo, Simone Monteiro.

A secretária estava acompanhada de um dos idealizadores do torneio, Alex dos Santos. “É muito gratificante ver tanta inclusão, tantos projetos sociais de São Gonçalo em um mesmo evento, e estamos justamente tentando alcançar aquele que não tem condições de disputar e praticar um torneio por conta dos custos. Estou realizado em ver o projeto acontecer”, ressaltou Alex, que é servidor da Fazenda, mas arregaçou as mangas para difundir a Arte Suave no município.



Outro grande incentivador da modalidade é o guarda municipal Barros, que há 4 anos passa adiante os ensinamentos da arte para jovens moradores do Residencial Venda da Cruz, por meio de um projeto social. A renovação era visível na beira do tatame: um grão-mestre, do alto de seus 72 anos, sentiu-se revigorado ao ver a neta de cinco anos desferindo os primeiros golpes em uma competição.



“A emoção é enorme! Parece que eu comecei hoje. Estou muito feliz com o trabalho que vem sendo feito pelo nosso esporte em São Gonçalo”, disse Luiz Carlos Rodrigues, avô da Maria Valentina .



A competição de Jiu-Jitsu aconteceu no Ginásio Henrique Lage (antigo 3º B.I.) Dvulgação / Rafa Correa