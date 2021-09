Exposição contou com artesanato em diversas técnicas e gastronomia variada - Divulgação

Publicado 09/09/2021 17:00 | Atualizado 09/09/2021 22:43

SÃO GONÇALO - A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres - da Secretaria de Assistência Social - promoveu, nesta quinta-feira (9), das 10h às 16h, mais uma edição da Feira das Mulheres Empreendedoras, na praça da sede da Secretaria, que fica no bairro Venda da Cruz.A exposição contou com artesanato em diversas técnicas e materiais, além de opções gastronômicas variadas, como bolos, geleias, brownie, pé de moça, torta salgada, empadinhas e churrasquinho. Todas as expositoras participaram da capacitação do Projeto Lidera Mulher, cujo objetivo é promover a autonomia e o fortalecimento do empreendedorismo da rede feminina em São Gonçalo.“Realizar a feira é sempre uma maneira de dar visibilidade aos produtos das artesãs, que se empenham para oferecer produtos de qualidade e de ótimo bom gosto”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva. Os munícipes podem acompanhar as próximas edições da Feira das Mulheres Empreendedoras pelo site da Prefeitura de São Gonçalo