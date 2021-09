A obra acontece entre a Rua Manoel João Gonçalves e a Rua Antônio Sodré. Guardas municipais auxiliam os motoristas que passam pelo trecho - Divulgação

Publicado 09/09/2021 11:48

SÃO GONÇALO - Uma grande intervenção acontece nesta quinta-feira (9) na Estrada Raul Veiga, no Alcântara. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano finalizou ontem (8) a preparação do passeio público e agora inicia a concretagem. Os ambulantes vão passar a ocupar o centro do logradouro, que receberá um novo paisagismo, liberando as laterais para o trânsito livre de pedestres.

“Acho que vai ficar bom para todos. Não adianta fazer uma obra e só beneficiar parte das pessoas que ocupam o espaço. A Prefeitura está de parabéns”, manifestou Maria Januária, moradora do Jardim Catarina, ao passar hoje pelo local.

A obra acontece entre a Rua Manoel João Gonçalves e a Rua Antônio Sodré. A Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, auxilia os motoristas que passam pelo trecho.

A Secretaria de Transportes alterou o itinerário e o ponto final das linhas municipais que utilizam o trecho da obra. As linhas 18, 23, 23A, 25, 30, 30A, 30B, 30C, 40, 49A, 49B, 54 a 54A tiveram o ponto final transferido para a Rua Antônio Sodré. As demais linhas que fazem ponto final na Estrada Raul Veiga seguem no mesmo local. Já as linhas de ônibus que acessavam a Raul Veiga pela Rua Manoel João Gonçalves passam a entrar na Rua Nestor Pinto Alves, passando pela Antônio Sodré, para depois acessar a Raul Veiga.

Ainda no pacote de alterações, o retorno para o bairro Santa Isabel está sendo realizado pela Rua Rubens Amaral. Já o ponto de táxi foi remanejado para o lado esquerdo da via, logo após a Antônio Sodré.