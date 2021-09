Além de orientação jurídica, primeira e segunda vias de documentos, inscrição no Cadastro Único e em outros programas sociais do governo federal e outros, equipes também realizaram testes de hepatite B e C, HIV e sífilis - Divulgação

Publicado 08/09/2021 15:10 | Atualizado 09/09/2021 00:18

SÃO GONÇALO - O Espaço Cultural Catiane Magalhães, no Morro da Alegria, localizado no bairro Vila Lage, recebeu o projeto Centro LGBTI+ Itinerante nesta quarta-feira (8). Ao todo, foram realizados mais de 70 atendimentos durante a ação, cujo objetivo é levar os serviços do Centro de Referência LGBTI+, preferencialmente, ao seu público alvo de maneira mais acessível.



“O atendimento desta quarta-feira foi um sucesso! É muito bom finalizar mais uma edição com sensação de trabalho cumprido e pessoas com sorriso no rosto”, declarou o coordenador do Centro de Referência, Walace Ferreira.



Foram oferecidos orientação jurídica, atendimento social, inscrições no Cadastro Único, encaminhamento para acesso aos programas sociais do Governo Federal e certidões de nascimento, emissão de primeira e segunda via de CPF, solicitação de agendamento de RG e orientações sobre os grupos de vivência e suas oficinas na sede do serviço. Equipes também realizaram testes de hepatite B e C, HIV e sífilis.

“A ação foi de grande valia para a sociedade. O Centro LGBTI Itinerante é um instrumento que promove de uma maneira mais tangível a inclusão e o acesso do LGBTi+ gonçalense aos serviços de políticas públicas da Secretaria de Assistência Social”, disse Wellington Vergílio, coordenador técnico do equipamento.



A próxima parada do Centro LGBTI+ Itinerante será no dia 13 de outubro, às 10h, na Praça de Nova Cidade.