Formado em 2015, o arquiteto e urbanista gonçalense já reúne um portfólio de atuação em vários municípios - Divulgação

Publicado 08/09/2021 17:57 | Atualizado 08/09/2021 18:15



SÃO GONÇALO - O arquiteto e urbanista gonçalense Márcio Ribeiro , 30 anos, foi selecionado para participar da 6ª edição da exposição Novos Talentos Brasileiros , que acontecerá de 10 a 26 de setembro no Casa Shopping (Av. Ayrton Senna nº 2.150 – Barra da Tijuca). A peça escolhida foi a mesa Aylla ("carvalho", em hebraico), criada em 2020 durante a pandemia, que integra uma linha projetada para facilitar a montagem, inclusive pelo próprio comprador (foto ao final da matéria).

"A mesa é fruto de uma série de mais de 180 estudos, entre mesas, bancos, cadeiras, aparadores, quadros e revestimentos cimentícios e cerâmicos, desenvolvidos durante o isolamento social. Ela foi selecionada pela equipe da exposição Novos Talentos Brasileiros justamente por ser multifacetada e ao mesmo tempo simples: é composta por apenas três peças. Chamo minha linha de pesquisa de 'Pardal' por ser o único pássaro do mundo sem nacionalidade, o que representa bem a minha criação, ou seja, não se fixa em um lugar apenas, e sim se adapta a qualquer espaço", explica Márcio.

O objetivo do evento é dar visibilidade a recém-formados e estudantes da área de design de produto, bem como a profissionais que estão despontando neste mercado, abrindo espaço para que possam apresentar suas criações ao público e ao mercado de movelaria e decoração, possibilitando ainda que seus protótipos e esboços de trabalho se tornem produtos industrializados. Peças de mobiliário, objetos e luminárias em fase de prototipagem ou em recente linha de produção integram a mostra.

"Estou com uma expectativa muito boa, pois o evento tem um reconhecimento grande. Expositores de diversos lugares do Brasil estarão lá. E estou feliz de representar São Gonçalo e seus talentos", exclama o arquiteto e urbanista, formado desde 2015 e com atuação em vários municípios.

Mesa, multifacetada e ao mesmo tempo simples, é composta por apenas três peças Divulgação